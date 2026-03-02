·
"Como suba mucho el precio de la gasolina al final va a ser mejor comprar un coche eléctrico que uno de combustible; o una bicicleta directamente"
El aumento del precio de la gasolina por la guerra puede acelerar el cambio al vehículo eléctrico en un parque móvil español con una media de edad de 14 años
etiquetas
:
gasolina
,
petróleo
,
coche
,
eléctrico
#3
Dav3n
Como suba mucho el precio del petróleo y del gas vamos a ver cómo sube todo detrás, incluidos los coches eléctricos, el litio, el cobre y absolutamente toda la cadena de producción.
Y eso sin contar el catacrock económico de nivel épico que puede tener lugar si esto se alarga.
En fin, yo no haría muchas cuentas sobre el éxito de nada ahora mismo.
1
K
24
#2
kumo
El coche eléctrico requiere una infraestructura de carga que muchos domicilios simplemente no pueden tener. Híbridos enchufables quizás y con los precios que tienen...
1
K
22
#1
CharlesBrowson
vender el coche para comprar la gasolina, por eso el parque de coches que tenemos es porque la gente le tiene cariño a los coches viejos
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
