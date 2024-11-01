Cómo sobrevivir cuando termine la gran estafa de la clase media

Occidente construyó una ilusión de seguridad que hoy se desmorona. En este vídeo analizo por qué el contrato social del siglo XX ha muerto y por qué cumplir con "lo que te mandaron" ya no es garantía de nada. Si tienes más de 35 o 45 años, este mensaje es para ti, pero si tienes 20, es urgente que lo entiendas antes de que sea tarde.