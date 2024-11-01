Cómo sobrevivir cuando termine la gran estafa de la clase media

Occidente construyó una ilusión de seguridad que hoy se desmorona. En este vídeo analizo por qué el contrato social del siglo XX ha muerto y por qué cumplir con "lo que te mandaron" ya no es garantía de nada. Si tienes más de 35 o 45 años, este mensaje es para ti, pero si tienes 20, es urgente que lo entiendas antes de que sea tarde.
| etiquetas: economia , clase media , trabajo , desempleo , capitalismo
Pregunta a 100 personas que es ser clase media, y 99% te dirá que es clase media.
Una de las preguntas era si me consideraba clase baja, clase media o clase alta.
Y no supe que responder. Le dije que no me consideraba clase media pero que tampoco era clase baja y que me faltaba algo "intermedio".
Al final, despues de darle vueltas, respondi que clase media (me considero mas cerca que de clase baja) pero que supiese que lo decia con la boca pequeña y sin ninguna conviccion.
Tengo casa, coche, ahorros, no tengo deudas y una vida sencilla (que igual para ti es austera o "de pobre") sin lujos pero que tampoco necesito ni quiero.
Podria vivir facilmente 5 años sin trabajar.
Y aun asi no me considero clase media.
Edito; la opcion de clase trabajadora no estaba en la encuesta.
www.youtube.com/watch?v=4YrahyNmVK0