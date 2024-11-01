edición general
Cómo recuperar el poder popular: medidas de izquierda para ilusionar al pueblo

En casi todo el mundo occidental, la izquierda atraviesa una crisis de identidad. Las clases trabajadoras que la alumbraron ya no la sienten propia. La izquierda solo puede renacer si vuelve a hablar el idioma de la supervivencia. Salario, vivienda, sanidad, educación, tiempo. Todo lo demás —las estrategias comunicativas, las batallas culturales— son secundarios si no se garantizan las condiciones materiales para una vida digna. La derecha ha sabido apropiarse del lenguaje de la rabia y el descontento, ofreciendo un enemigo visible —migrantes,

#1 tierramar
Es importante recuper la rabia y enfado; cuya demostración provoco la dimisión de Mazon, o cuand se echaron las vallas en Bilbao las manifestaciones contra el genocido se hizo viral. La rabia y enfado porque nos están empobreciendo, nos estan robando nuestros impustos a la cara (corrupción, privatizacion), están destryendo la sanidad y educación publicas pagadas co nuestro dinero; y están matando a la población (DANA, incendios cribados, lsiast de espera, residencias,..) Si no reaccionamos ni cuando están matando a los contrbuyentes que mantiene a su asesinos, es que estamos muertos o idiotizados,...
#3 tierramar
Y repensar la inmigración descontrolada, que empobrece a todos; y revisar la Ley de violncia de genero que lanza a hombres contra mujeres, los pobres y las pobres necesitamos unir fuerzas contra el maltrato de las Instituciones y los partidos corruptos a la población
#2 Mesopotámico
Que los políticos tuvieran responsabilidades reales por su mala gestión sería el paso
