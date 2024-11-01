Cómo la Iglesia se convirtió en el apoyo de la dictadura de Franco: los bailes eran pecado y se multaba por blasfemar

Durante el medio siglo de la Restauración y, más tarde, durante la breve dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930), la Iglesia católica gozó de una larga lista de privilegios tanto en el terreno económico como en lo social y lo moral. Se trataba de un poder sobre los cuerpos y las almas que había acumulado durante siglos y que, en ningún caso, estaba dispuesta a perder. Por ello, la jerarquía y la mayoría del clero se opusieron con uñas y dientes, con boicoteos y movilizaciones, con amenazas y conspiraciones
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Pues eso, saludos a sus herederos políticos, las nacionalistas madrileños PP-Vox, y a la parte se la Iglesia Católica asociada a dichos partidos autoritarios.
Si aquí en España hemos sido iguales.
Ahora nos, sorprendemos pro que castiguen la homosexualidad en países musulmanes. Aquí lo hacíamos.
A la mujer nosotros en la casa y si querías sacarte una cuenta, tu marido te tenía que dar permiso.
Me río de los que ahora critican al islam, si vuestros padres han sido peores.
Lo que le pasa a Obiscal es que no le gusta bailar!!!