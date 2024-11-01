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Cómo la Iglesia se convirtió en el apoyo de la dictadura de Franco: los bailes eran pecado y se multaba por blasfemar

Durante el medio siglo de la Restauración y, más tarde, durante la breve dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930), la Iglesia católica gozó de una larga lista de privilegios tanto en el terreno económico como en lo social y lo moral. Se trataba de un poder sobre los cuerpos y las almas que había acumulado durante siglos y que, en ningún caso, estaba dispuesta a perder. Por ello, la jerarquía y la mayoría del clero se opusieron con uñas y dientes, con boicoteos y movilizaciones, con amenazas y conspiraciones

| etiquetas: iglesia católica , dictadura , franco , julián chaves , el águila y la sotana
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6 comentarios
9 2 2 K 88 actualidad
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
La ONU declaró en 1946 al régimen franquista como un régimen fascista que fue instaurado gracias a la ayuda de la Alemania Nazi de Hitler y a la Italia fascista de Mussolini.

Pues eso, saludos a sus herederos políticos, las nacionalistas madrileños PP-Vox, y a la parte se la Iglesia Católica asociada a dichos partidos autoritarios.
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#3 Arcadiano
Luego hablan del ayatola, de irán, de arabia Saudita o del islam.
Si aquí en España hemos sido iguales.
Ahora nos, sorprendemos pro que castiguen la homosexualidad en países musulmanes. Aquí lo hacíamos.
A la mujer nosotros en la casa y si querías sacarte una cuenta, tu marido te tenía que dar permiso.
Me río de los que ahora critican al islam, si vuestros padres han sido peores.
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calde #4 calde
Ah, vale, es eso!!! :-O

Lo que le pasa a Obiscal es que no le gusta bailar!!! :-O :-O

:-D
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Romfitay #6 Romfitay
Se multaba por blasfemar, igual que en Demolition man
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TripleXXX #5 TripleXXX
La malvada iglesia........ (podéis rellenarlo como queráis) en cuanto toca poder muestra su diabólico rostro >:-(
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taSanás #1 taSanás
dios los cría...
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menéame