¿Como funcionan los disturbios en Iran?

¿Como funcionan los disturbios en Iran?

Aproximadamente cada dos años, la CIA y el Mossad instigan disturbios para un cambio de régimen en Irán. Estos intentos fracasan inevitablemente. Normalmente, las fuerzas del gobierno iraní tardan una o dos semanas en encontrar las conexiones, localizar a los cabecillas y desmantelarlas. Este proceso podría tardar un poco más esta vez, ya que algunas células terroristas han sido equipadas con terminales Starlink. Como escribe el portavoz no oficial de la CIA, David Ignatius, en el Washington Post : “ Una cuestión más compleja para Washington...

cocolisto
1000 muertos iranies ocasionaron los bombardeos del trompas y no vi tanta alarma.Como mucho los medios hablaban de ello como cuando dan la información meteorologica.
Mauro_Nacho
#4 Tienes toda la razón, así funciona el mundo, la manipulación de la opinión pública es muy grande. Según informaciones se han bloqueado internet Starlink.
www.meneame.net/story/iran-bloquea-primera-vez-servicio-internet-starl
makinavaja
Resulta curioso que, con apagón de comunicaciones y de internet en Iran, estemos tan bien informados de todo lo que esta pasando, de los cientos y/o miles de muertos y heridos, los miles de detenidos... curioso... :-D :-D :-D :-D
Don_Pixote
"Irán tiene más de 90 millones de habitantes. Muchos de ellos apoyan su sistema de gobierno. Unos cuantos miles de adolescentes alborotadores no lo derrocarán"

Va sin sesgo el colega
Imagino que tenia la misma opinion de las protestas en España, esos piojosos del 11M
Noeschachi
Muy interesante esta parte:

Como escribe el portavoz no oficial de la CIA, David Ignatius, en el Washington Post :

“ Una cuestión más compleja para Washington es si introducir de contrabando terminales Starlink para revertir el apagón de internet impuesto por Teherán el viernes. El gobierno de Biden consideró esta estrategia durante las protestas «Mujer, Vida, Libertad» de 2022 y 2023, pero decidió no hacerlo por temor a que pusiera en riesgo rutas de contrabando cruciales utilizadas por

#15 beldin
#2 Quizás esta vez, el beneficio supere el costo”.
aqui esta el costo son vidas humanas y el beneficio llenar carteras. putos psicopatas
Don_Pixote
#2 si lo dice Ignatius me lo creo
suppiluliuma
#1 Claramente, el juntaletras del envío es un amante de la ley y el orden, de los que cree que si desobedeces a la policía, esta tiene todo el derecho del mundo a matarte. :shit:

#2 En un par de años habrá elecciones. Vota a un partido que quiera cambiar al sistema político que no te gusta. Desde luego, es una opción que los iraníes no tienen.
#3 manuelnw
#1 ¿Quiénes son los piojosos del 11M?
#11 Leon_Bocanegra
#3 diría que se refiere al 15m
#7 Dav3n
#1 Por qué ves sesgo ahí?

A ti te parece que una minoría dentro de un país de más de 90 millones de habitantes va a derrocar al gobierno?

O te refieres a que no son solo manifestantes sino la CIA y el Mossad y que por ello tienen más posibilidades?

Luego ya si eso analizamos que compares oriente medio con el 11M xD

Y es que no falla, siempre del lado de EEUU, ni una semana después de secuestrar al presidente de Venezuela, para más inri.

Luego dirás que defiendes la democracia y la libertah :-D
#10 user31
#7 Los llama adolescentes por no llamarlos jóvenes, pero si, una minoría de jóvenes puede derrocar el gobierno. Es lo que ha pasado siempre, o crees que las revoluciones la hacen los jubilados? Jóvenes sin futuro te revientan un país en un par de meses, de primero de historia.
#13 Dav3n
#10 Si claro hombre, una minoría formada por la cia y el Mossad que utiliza Starlink y que recibe felicitaciones navideñas de Pompeo xD

Y que lo diga precisamente otro maldito clon xD xD xD
Mauro_Nacho
#7 Irán no tiene una economía limitada por el largo embargo, la CIA, el Mossad y M6 gastan cientos de millones o miles en comprar voluntades, eso es una debilidad difícil de cortar. Y esto no es estar del lado de uno o de otro es corromper a una sociedad para llevarla al desastre, a una guerra civil, no pongas emoticonos, no tiene ninguna gracia, esto puede llevar a una gran guerra de graves consecuencias.
#19 Dav3n
#18 Y qué estoy diciendo? Vuelve a leer mi mensaje, por favor.

Respecto a los emoticonos, pongo lo que me apetece y no van precisamente orientados a Irán sino a Pixote, además bien merecidos.

En todo caso deberías dar lecciones a los que niegan la injerencia externa anglosionista worldwide o a los espabilados que votan negativo este envío porque solo tragan con la versión oficial precocinada...
Don_Pixote
#7 no se donde lees que apoyo a EEUU
Como siempre ,en tu mundo de banderas y buenos y malos

Aquí las revoluciones os gustan según los colorines, eso está claro
Kyoko
Quiero saber lo que fuma el que ha subido envío y los "periodistas" de la noticia.
La conspiranoia es curiosa, se denuncia que siniestros enemigos son lo suficiente listos para generar disturbios de miles de personas, y lo suficientemente tontos para que se pueda descubrir todo el pastel fácilmente via internet.
#8 Dav3n
#6 Es que así es, tú ves a Trump preocupado porque sepamos que son unos putos asesinos? Pero si amenaza con asesinar gente a diario, en qué realidad paralela vives? xD

Es que vamos, te va a saltar un ojo y aún lo pones en duda.

Además, es el modus operandi oficial del imperio desde hace décadas, las llamadas revoluciones de colores, tampoco es que sea algo novedoso y sabemos de sobras que su mayor baza (la del imperio) siempre ha sido la propaganda y el control mediático.
suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡La intolerable opresión a la que la Junte de Kiev sometía a los rusoparlantes del Donbás obligó a Rusia a intervenir para protegerlos! ¡Era el deber de Putin proteger a esos ciudadanos indefensos!
También Zazis de MNM: ¡¡¡MATAD A ESOS PUTOS MANIFESTANTES!!! ¡¡¡QUE NO QUEDE NI UNO!!! ¡¡¡SON TODOS AGENTES DE LA CIA Y EL MOSSAD!!! ¡¡¡VIVA LA REPÚBLICA ISLÁMICA!!! ¡¡¡VIVA EL LÍDER SUPREMO!!! ¡¡¡ALLAHU AKBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR!!!
asola33
Llama terroristas a los que se manifiestan contra el gobierno.
Mltfrtk
Perros estadounidenses y genocidas sionistas están detrás de estas protestas, no cabe duda.
duende
Venga, cerrar los ojos más fuerte, Irán va a colapsar, y en esas condiciones ningún gobierno va a aguantar
www.youtube.com/watch?v=Q9Gt349Xp_Q&t=8s
