Aproximadamente cada dos años, la CIA y el Mossad instigan disturbios para un cambio de régimen en Irán. Estos intentos fracasan inevitablemente. Normalmente, las fuerzas del gobierno iraní tardan una o dos semanas en encontrar las conexiones, localizar a los cabecillas y desmantelarlas. Este proceso podría tardar un poco más esta vez, ya que algunas células terroristas han sido equipadas con terminales Starlink. Como escribe el portavoz no oficial de la CIA, David Ignatius, en el Washington Post : “ Una cuestión más compleja para Washington...