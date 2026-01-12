¿Como funcionan los disturbios en Iran?

Aproximadamente cada dos años, la CIA y el Mossad instigan disturbios para un cambio de régimen en Irán. Estos intentos fracasan inevitablemente. Normalmente, las fuerzas del gobierno iraní tardan una o dos semanas en encontrar las conexiones, localizar a los cabecillas y desmantelarlas. Este proceso podría tardar un poco más esta vez, ya que algunas células terroristas han sido equipadas con terminales Starlink. Como escribe el portavoz no oficial de la CIA, David Ignatius, en el Washington Post : “ Una cuestión más compleja para Washington...
Va sin sesgo el colega
Imagino que tenia la misma opinion de las protestas en España, esos piojosos del 11M
Como escribe el portavoz no oficial de la CIA, David Ignatius, en el Washington Post :
“ Una cuestión más compleja para Washington es si introducir de contrabando terminales Starlink para revertir el apagón de internet impuesto por Teherán el viernes. El gobierno de Biden consideró esta estrategia durante las protestas «Mujer, Vida, Libertad» de 2022 y 2023, pero decidió no hacerlo por temor a que pusiera en riesgo rutas de contrabando cruciales utilizadas por
aqui esta el costo son vidas humanas y el beneficio llenar carteras. putos psicopatas
#2 En un par de años habrá elecciones. Vota a un partido que quiera cambiar al sistema político que no te gusta. Desde luego, es una opción que los iraníes no tienen.
A ti te parece que una minoría dentro de un país de más de 90 millones de habitantes va a derrocar al gobierno?
O te refieres a que no son solo manifestantes sino la CIA y el Mossad y que por ello tienen más posibilidades?
Luego ya si eso analizamos que compares oriente medio con el 11M
Y es que no falla, siempre del lado de EEUU, ni una semana después de secuestrar al presidente de Venezuela, para más inri.
Luego dirás que defiendes la democracia y la libertah
Y que lo diga precisamente otro maldito clon
Respecto a los emoticonos, pongo lo que me apetece y no van precisamente orientados a Irán sino a Pixote, además bien merecidos.
En todo caso deberías dar lecciones a los que niegan la injerencia externa anglosionista worldwide o a los espabilados que votan negativo este envío porque solo tragan con la versión oficial precocinada...
Como siempre ,en tu mundo de banderas y buenos y malos
Aquí las revoluciones os gustan según los colorines, eso está claro
La conspiranoia es curiosa, se denuncia que siniestros enemigos son lo suficiente listos para generar disturbios de miles de personas, y lo suficientemente tontos para que se pueda descubrir todo el pastel fácilmente via internet.
Es que vamos, te va a saltar un ojo y aún lo pones en duda.
Además, es el modus operandi oficial del imperio desde hace décadas, las llamadas revoluciones de colores, tampoco es que sea algo novedoso y sabemos de sobras que su mayor baza (la del imperio) siempre ha sido la propaganda y el control mediático.
También Zazis de MNM: ¡¡¡MATAD A ESOS PUTOS MANIFESTANTES!!! ¡¡¡QUE NO QUEDE NI UNO!!! ¡¡¡SON TODOS AGENTES DE LA CIA Y EL MOSSAD!!! ¡¡¡VIVA LA REPÚBLICA ISLÁMICA!!! ¡¡¡VIVA EL LÍDER SUPREMO!!! ¡¡¡ALLAHU AKBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR!!!
www.youtube.com/watch?v=Q9Gt349Xp_Q&t=8s