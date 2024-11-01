·
1
109
clics
109
clics
Cómo dejar de procrastinar y ganar 4h al día: nuestra estrategia [Tengo un Plan]
Procrastinando viendo este video del canal podcast de Tengo un Plan
|
etiquetas:
:
procrastinar
,
podcast
,
tengo un plan
1
0
3
K
-6
cultura
11 comentarios
1
0
3
K
-6
cultura
#4
Benzo
*
¿Dejando de ver vídeos en youtube?
1
K
22
#2
IngridPared
Mañana lo veo.
1
K
20
#9
exeware
#2
espero tu resumen
0
K
10
#6
gadish
mi mujer escucha este podcast. Es un puto horror. A veces invitan a gente con conocimientos reales, y se habla de cosas científicas de verdad, a veces charlatanes de mierda, lo uqe hace perder totalmente el respeto en el podcast, pintando de ciencia lo que es pseudociencia.
Por supuesto son Andorreños.
1
K
17
#10
wachington
#6
Dejé de escucharlos por varios factores simultáneos: suelen llevar a varios vendehumos, los anuncios de Air BnB y que tributen en Andorra.
1
K
13
#8
pitercio
*
Todos esos planes fallan por el mismo sitio: no es lo mismo dejar de tocarte los huevos que, ya que tienes el tiempo, ponerte a picar piedra. Puedes conseguir dejar de hacer una cosa pero no significa que te vayas a poner a concretamente otra.
Funcionan mejor los de enfocarte en tus obligaciones o necesidades, aunque te sigas quejando de falta de tiempo.
0
K
16
#5
UNX
Anfetaminas. Metilfenidato también vale.
1
K
14
#1
me_joneo_pensando_en_ti
*
Artículos y vídeos para procrastinar:
1. Así es el Google Maps de la historia: un fascinante mapa interactivo para entender guerras, fronteras y civilizaciones:
www.meneame.net/story/asi-google-maps-historia-fascinante-mapa-interac
2. Lo que el fuego se llevó: los monumentos históricos que España perdió para siempre y los que hoy siguen en riesgo:
www.meneame.net/story/fuego-llevo-monumentos-historicos-espana-perdio-
3. Así fue el incendio de la Mezquita…
» ver todo el comentario
0
K
13
#3
MacMagic
Pues yo no paro de currar + estudiar, tengo ganas de la semana que viene para tocarme los huevos.
0
K
10
#11
Jaime131
Luego lo leo.
0
K
10
#7
DrEvil
¿Y qué sería de esta web si todos hiciésemos eso?
0
K
8
