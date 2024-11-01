edición general
Cómo dejar de procrastinar y ganar 4h al día: nuestra estrategia [Tengo un Plan]  

Procrastinando viendo este video del canal podcast de Tengo un Plan

Benzo #4 Benzo *
¿Dejando de ver vídeos en youtube? :-P
#2 IngridPared
Mañana lo veo.
#9 exeware
#2 espero tu resumen
#6 gadish
mi mujer escucha este podcast. Es un puto horror. A veces invitan a gente con conocimientos reales, y se habla de cosas científicas de verdad, a veces charlatanes de mierda, lo uqe hace perder totalmente el respeto en el podcast, pintando de ciencia lo que es pseudociencia.
Por supuesto son Andorreños.
wachington #10 wachington
#6 Dejé de escucharlos por varios factores simultáneos: suelen llevar a varios vendehumos, los anuncios de Air BnB y que tributen en Andorra.
pitercio #8 pitercio *
Todos esos planes fallan por el mismo sitio: no es lo mismo dejar de tocarte los huevos que, ya que tienes el tiempo, ponerte a picar piedra. Puedes conseguir dejar de hacer una cosa pero no significa que te vayas a poner a concretamente otra.
Funcionan mejor los de enfocarte en tus obligaciones o necesidades, aunque te sigas quejando de falta de tiempo.
#5 UNX
Anfetaminas. Metilfenidato también vale.
me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti *
Artículos y vídeos para procrastinar:

1. Así es el Google Maps de la historia: un fascinante mapa interactivo para entender guerras, fronteras y civilizaciones: www.meneame.net/story/asi-google-maps-historia-fascinante-mapa-interac
2. Lo que el fuego se llevó: los monumentos históricos que España perdió para siempre y los que hoy siguen en riesgo: www.meneame.net/story/fuego-llevo-monumentos-historicos-espana-perdio-
3. Así fue el incendio de la Mezquita…   » ver todo el comentario
MacMagic #3 MacMagic
Pues yo no paro de currar + estudiar, tengo ganas de la semana que viene para tocarme los huevos.
Jaime131 #11 Jaime131
Luego lo leo.
DrEvil #7 DrEvil
¿Y qué sería de esta web si todos hiciésemos eso?
