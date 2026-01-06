edición general
2 meneos
20 clics

Morderse las uñas, procrastinar o comer en exceso: el cerebro utiliza pequeños daños autoinfligidos para prevenir otros mayores

El cerebro utiliza pequeños daños autoinfligidos como dosis protectora para prevenir daños mayores. Así, comportamientos de autolesión y autosabotaje, como pellizcarse la piel o incluso desaparecer de la vida de otras personas (más conocido por su traducción en inglés, ghosting), se originan en mecanismos de supervivencia evolutivos. Son las conclusiones a las que ha llegado el psicólogo clínico e investigador británico Charlie Heriot-Maitland, en su nuevo libro Controlled Explosions in Mental Health (Routledge, 2026).

| etiquetas: salud , daños , cerebro
1 1 0 K 21 ciencia
sin comentarios
1 1 0 K 21 ciencia

menéame