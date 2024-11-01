edición general
Comisiones Obreras Canarias organiza un homenaje "a los 32 militares cubanos caídos en el cumplimiento de su misión" durante la agresión de Estados Unidos a Venezuela

Comisiones Obreras Canarias organiza un homenaje a los 32 avispas negras cubanos. En un comunicado, la organización explica se trata de un acto homenaje a los 32 militares cubanos “que murieron en el cumplimiento de su misión, y a todas las víctimas que ocasionó esa acción criminal de las tropas de los EE.UU, en su violación de la soberanía de Venezuela, y en flagrante atentado contra todas las normas establecidas en el derecho internacional, y en la Carta de las Naciones Unidas”, subraya el sindicato.

Comentarios destacados:    
#2 poxemita
El retraso de CCOO Canarias no viene de su huso horario.

Van a homenajear a los protectores de un dictador.
8 K 103
Findeton #3 Findeton
#2 Y además el régimen cubano había negado por años y años tener tropas rn Venezuela.
2 K 13
UnoYDos #4 UnoYDos *
#3 "Negado por años" = Unas declaraciones de Castro en 2005 cuando se acusó a Cuba y Venezuela de desestabilizar Sudamerica. No exageremos.
0 K 7
Dene #5 Dene *
#2 se le puede dar la vuelta. es gente que ha sido asesinada por un país que ha atacado a otro y ha secuestrado a un ciudadano de ese país
que maduro sea lo que sea no es razón para que los yankis vayan por ahi asesinando gente en otros paises
2 K 33
asola33 #6 asola33
#2 Podrían haber hecho el homenaje a las víctimas en general sin especificar que eran principalmente las cubanas que parecen una guardia de corps mercenaria.
1 K 24
#9 Borgiano
#2 Deben de ser meneantes.
0 K 8
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
#9 pues hoyga viendo las fotos de las otros akelarres chavistas en España no te extrañe xD
0 K 7
Don_Pixote #1 Don_Pixote
ahi ahi, protegiendo los intereses de los obreros
2 K 38
ur_quan_master #8 ur_quan_master
Supongo que a los que comentan más arriba les trae sin cuidado que estas treinta y dos personas hayan sido asesinadas en una acción ilegal.
Tampoco se lo que pinta CCOO haciéndoles un homenaje, pero no dejan de ser víctimas
0 K 11
Quel #7 Quel
¿ Luego un homenaje a los caídos de la división azul ?
:shit:
0 K 7

