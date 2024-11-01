Comisiones Obreras Canarias organiza un homenaje "a los 32 militares cubanos caídos en el cumplimiento de su misión" durante la agresión de Estados Unidos a Venezuela

Comisiones Obreras Canarias organiza un homenaje a los 32 avispas negras cubanos. En un comunicado, la organización explica se trata de un acto homenaje a los 32 militares cubanos “que murieron en el cumplimiento de su misión, y a todas las víctimas que ocasionó esa acción criminal de las tropas de los EE.UU, en su violación de la soberanía de Venezuela, y en flagrante atentado contra todas las normas establecidas en el derecho internacional, y en la Carta de las Naciones Unidas”, subraya el sindicato.
| etiquetas: comisiones obreras , homenaje , militares , cubanos , maduro , venezuela
Van a homenajear a los protectores de un dictador.
que maduro sea lo que sea no es razón para que los yankis vayan por ahi asesinando gente en otros paises
Tampoco se lo que pinta CCOO haciéndoles un homenaje, pero no dejan de ser víctimas