La Comisión Europea estudia prohibir Huawei y ZTE en las redes móviles de los países miembros

La Comisión Europea está evaluando convertir en obligación legal la recomendación de 2020 que instaba a los Estados miembros a excluir a proveedores considerados de alto riesgo, como Huawei y ZTE, de sus redes de telecomunicaciones. La propuesta, impulsada por la vicepresidenta Henna Virkkunen, busca reforzar la seguridad de las infraestructuras críticas en un momento de tensiones crecientes con China.
Preocupación por la seguridad, pero solo a veces.