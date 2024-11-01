edición general
La Comisión Europea estudia prohibir Huawei y ZTE en las redes móviles de los países miembros

La Comisión Europea está evaluando convertir en obligación legal la recomendación de 2020 que instaba a los Estados miembros a excluir a proveedores considerados de alto riesgo, como Huawei y ZTE, de sus redes de telecomunicaciones. La propuesta, impulsada por la vicepresidenta Henna Virkkunen, busca reforzar la seguridad de las infraestructuras críticas en un momento de tensiones crecientes con China.

23 comentarios
Comentarios destacados:        
Chinchorro #3 Chinchorro
Pero dadle pleno acceso al software y hardware americano, que está demostrando ser un país super estable y confiable.



:troll:
Desideratum #6 Desideratum
#3 Y nunca han usado puertas traseras. :troll:
Khadgar #8 Khadgar
#6 Stuxnet :roll:
#10 casicasi
#3 No sólo eso. Dejad en manos de gmail el sistema educativo entero.
Chinchorro #11 Chinchorro
#10 Y en manos de microsoft millones de ordenadores del gobierno :troll:
#21 PerritaPiloto
#3 Vamos a ver, que tienes a una finalndesa diciendo que no uses a competidores de Nokia y Ericsson.
joffer #22 joffer
#21 El problema es que Nokia y Ericsson hace tiempo que no sólo son competidores gracias a los juegos políticos y poco más.
jonolulu #2 jonolulu
De cuando la CIA intervino el móvil de Merkel han dicho algo?
ChatGPT #5 ChatGPT
#2 qué Pegasus ni qué Pegasus???
Verdaderofalso #19 Verdaderofalso
#2 hace poco EEUU espío a un miembro de la OTAN como es Dinamarca por el tema de Groenlandia
www.meneame.net/story/lider-danesa-dice-no-puede-espiar-aliado-otan-tr
#1 _3605
Los nazis europeos quieren una Tercera Guerra Mundial.
plutanasio #16 plutanasio
#15 Tendrá las puertas traseras que quieras, pero al menos la pasta se queda en la UE.
Asimismov #20 Asimismov *
#16 ¿Qué te apuestas que una vez diseñado el módem europeo, lo subcontratamos en China?

Relacionada:
meneame.net/story/renault-busca-proveedor-chino-motores-sin-tierras-ra
plutanasio #4 plutanasio
Como dice el envío tenemos empresas europeas y lo suyo sería potenciarlas.
Asimismov #15 Asimismov
#4 con puertas traseras európedas
#17 pensacola
#14 qué inventen ellos!
#9 pensacola
a los chinos solo le interesa el espionaje industrial
obmultimedia #14 obmultimedia
#9 Ahora ya ni eso, no lo necesitan, ya son mejores en todo.
joffer #23 joffer
#9 En 5G hace años que van por delante.
#12 CalvinWatterson
Luego todas las telecos provisionando routers ZTE… no te van a poner algo que les salga más de 5 rupias por unidad.

Preocupación por la seguridad, pero solo a veces.
plutanasio #13 plutanasio
#12 aquí habla de infraestructura de red, no del router que le das al cliente
duende #18 duende
Parece que la Comisión de los no elegidos considera que puede imponer lo que quiera a sus ciudadanos/súbditos, cosas de la "democracia".
Andreham #7 Andreham
A cambio han prometido abrir más puertas traseras a la CIA y la NSA para compensar.
