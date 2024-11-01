La Comisión Europea estudia prohibir Huawei y ZTE en las redes móviles de los países miembros

La Comisión Europea está evaluando convertir en obligación legal la recomendación de 2020 que instaba a los Estados miembros a excluir a proveedores considerados de alto riesgo, como Huawei y ZTE, de sus redes de telecomunicaciones. La propuesta, impulsada por la vicepresidenta Henna Virkkunen, busca reforzar la seguridad de las infraestructuras críticas en un momento de tensiones crecientes con China.