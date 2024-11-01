Los comentarios contra las protestas palestinas del cura de Cañete que contradicen la postura de la Conferencia Episcopal

El párroco de Cañete de las Torres ha publicado en su cuenta personal de Facebook una serie de comentarios en el que se muestra muy en contra de las protestas por Palestina y a favor del genocidio que Israel está realizando en la Franja de Gaza. Una postura que es contraria a la que ya mostró la Conferencia Episcopal Española el pasado 2 de octubre cuando denunció este suceso.
Relevantísimo lo que diga un cura de un pueblo de menos de 3.000 habitantes.