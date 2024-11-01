edición general
Los comentarios contra las protestas palestinas del cura de Cañete que contradicen la postura de la Conferencia Episcopal

Los comentarios contra las protestas palestinas del cura de Cañete que contradicen la postura de la Conferencia Episcopal

El párroco de Cañete de las Torres ha publicado en su cuenta personal de Facebook una serie de comentarios en el que se muestra muy en contra de las protestas por Palestina y a favor del genocidio que Israel está realizando en la Franja de Gaza. Una postura que es contraria a la que ya mostró la Conferencia Episcopal Española el pasado 2 de octubre cuando denunció este suceso.

Spirito
Un cura derechuzo sin compasión ni sensibilidad alguna. ¿Dónde está la noticia?
asbostrusbo
#2 en que este, que sepamos, no está violando niños como muchos de sus compañeros...
daTO
#2 algunos deberían ser noticia. Estuve hace poco en un entierro de un señor muy mayor, padre de un amigo mío. El cura empezó una diatriba contra la libertad de las mujeres, en general. Contra el aborto y el "libertinaje". Nadie entendía nada ni venía a cuento. Hablamos del entierro de un señor de 80años. Algunos están muy mal de la cabeza,
luspagnolu
He entrado en una misa por cuestiones familiares. Y sí, el cura es imbécil hasta límites insospechados. Y sí, soltó todas estas perlas: “Este hombre, por decirlo de manera educada, es el párroco de Cañete de las Torres, una persona que, cuanto menos, se dedica a pregonar más odio que paz en el mundo. Si podéis ver su texto e imágenes representativas, hace una comparación odiosa de una tragedia humana. Sin embargo, no queda ahí la cosa, añade palabras como: ”islámicos“ o ”sinagoga“ para intentar menospreciar a otras religiones como el Islam o Judaísmo. Decir que un gobierno democrático, puede que te guste su política o no, es mercenario de Satanás, es incitar al odio”.
arturios
Habría que recordarle que los sionistas, además de exterminar palestinos, también ha dado buena cuenta de los cristianos que vivían allí.
Antipalancas21
Es un cura retrogrado del facherio cosa normal en la iglesia, que se puede esperar de el.
strike5000
"Cañete de las Torres cuenta con una población de 2806 habitantes (INE 2024)."

Relevantísimo lo que diga un cura de un pueblo de menos de 3.000 habitantes.
Spirito
#3 Tiene importancia porque no se oculta en hacerlo público a través de las redes donde lo pueden leer miles.
