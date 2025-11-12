El colíder del partido de extrema derecha AfD sugiere que Polonia representa una amenaza tan grande para Alemania como Rusia. [ENG]

El colíder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), la segunda fuerza política en el parlamento alemán, ha sugerido que Polonia representa una amenaza tan grande para su país como Rusia. En una aparición en la emisora pública ZDF, el presentador Markus Lanz le preguntó a Tino Chrupalla sobre comentarios anteriores en los que había dicho: "Creo firmemente que Rusia no representa una amenaza para nosotros".
