El colíder del partido de extrema derecha AfD sugiere que Polonia representa una amenaza tan grande para Alemania como Rusia. [ENG]

El colíder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), la segunda fuerza política en el parlamento alemán, ha sugerido que Polonia representa una amenaza tan grande para su país como Rusia. En una aparición en la emisora pública ZDF, el presentador Markus Lanz le preguntó a Tino Chrupalla sobre comentarios anteriores en los que había dicho: "Creo firmemente que Rusia no representa una amenaza para nosotros".

karakol
Nazis y Polonia... otra vez.
3
johel
¿Ya han sugerido unificar Austria y Alemania para ahorrar costes... administrativos?
1
#9 Setis
#6 Por ahora sólo buscan pintores austríacos. Se ve que necesitan gente que pueda pintar símbolos del hinduísmo mientras hacen saludos como los legionarios romanos.
0
Gry
"Creo firmemente que Rusia no representa una amenaza para nosotros"

Parece ser una opinión común entre los líderes alemanes.
0
Urasandi
¿lo decían con música de Wagner?
0
#4 Setis
#2 Están como locos buscando pintores austríacos que sean rechazados de la escuela de bellas artes.
3
Urasandi
#4 Y (ya no tan) niños de Brasil.
0
SeñorPresunciones
#4 xD xD xD
Venía a yo a poner un comentario chorras de este tipo pero es que el tuyo es insuperable, muy bueno xD xD
0
#10 Setis
#7 Seamos serios. A mí también me rechazarían de la escuela de bellas artes si intentara pintar un cuadro con el brazo derecho estirado así como si fuera a parar un taxi pero menos para arriba.

Por suerte no soy tonto del culo y no tengo impedimento para usar los dos brazos.
0

