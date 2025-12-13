edición general
'Cobe Brayan', el guardia civil que saboteaba las patrulleras y cobraba 30.000 euros por lancha de cocaína: "Zúmbale ahora. Si le aprietas no te sigue"

El agente Verdugo abrió el Guadalquivir a los señores de la 'dama blanca'. Se sospecha de él que trabajaba para varios narcos. Facilitó que una banda de traficantes de Sanlúcar de Barrameda colara 1.040 kilos de coca por la desembocadura del río. Les facilitaba datos concretos de las barcazas de la Guardia Civil y de la destreza de sus patrones... "Entra despacio, llevo muchos años con él (...) Ya he cerrado a mitad la goma de fondo de un motor, a ver cómo reacciona"

4 comentarios
karakol #1 karakol
Vaya por Moloch.

El caso aislado de las tres de la tarde.
Pacman #3 Pacman
Es como el chiste


- mi abuelo fue el causante del derribo de 7 ME109, dos Dornier, cuatro Focke-wulf y 3 Stuka.
- vaya, tu abuelo es un héroe de guerra
- para que veas y le llamaban el peor mecánico de la luftwaffe
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Habrá hecho feliz a toda su familia
Ahora a pagar por lo hecho
#4 malditopendejo
El otro dia alguien comentaba por aquí que mas lanchas de narcos había que bombardear.

A ver si lo que hay que bombardear son más casernas de la GC.
