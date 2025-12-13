'Cobe Brayan', el guardia civil que saboteaba las patrulleras y cobraba 30.000 euros por lancha de cocaína: "Zúmbale ahora. Si le aprietas no te sigue"

El agente Verdugo abrió el Guadalquivir a los señores de la 'dama blanca'. Se sospecha de él que trabajaba para varios narcos. Facilitó que una banda de traficantes de Sanlúcar de Barrameda colara 1.040 kilos de coca por la desembocadura del río. Les facilitaba datos concretos de las barcazas de la Guardia Civil y de la destreza de sus patrones... "Entra despacio, llevo muchos años con él (...) Ya he cerrado a mitad la goma de fondo de un motor, a ver cómo reacciona"