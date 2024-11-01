edición general
Clara Grima: "A las niñas también hay que decirles que busquen la independencia económica"

Clara Grima: "A las niñas también hay que decirles que busquen la independencia económica"

Yo creo que a las matemáticas les gustan a todo el mundo. Igual que todos somos de letras porque escribimos, todos somos de ciencias porque somos seres curiosos.

taSanás #1 taSanás
Que haya que decir esto a estas alturas…
Enero2025 #2 Enero2025
Y las niñas que quieren ser amas de casa y ocuparse de los hijos y la familia.
¿Es legítimo que quieran eso?
Pertinax #3 Pertinax *
Creo que tus padres no eran buenas personas, Clara. :troll:

Dicho lo cual, toda la razón del mundo. No sé qué tipo de gañán no aboga por ello hoy en día.
Gry #4 Gry *
El artículo es interesante, no os quedéis en el títular y la entradilla.
#5 rbrn
Mi mujer tiene 48 y siempre se lo dijo su abuela…
