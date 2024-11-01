·
Clara Grima: "A las niñas también hay que decirles que busquen la independencia económica"
Yo creo que a las matemáticas les gustan a todo el mundo. Igual que todos somos de letras porque escribimos, todos somos de ciencias porque somos seres curiosos.
|
etiquetas
:
clara grima
,
matemáticas
,
stem
5
1
0
K
56
ciencia
5 comentarios
relacionadas
#1
taSanás
Que haya que decir esto a estas alturas…
2
K
30
#2
Enero2025
Y las niñas que quieren ser amas de casa y ocuparse de los hijos y la familia.
¿Es legítimo que quieran eso?
1
K
18
#3
Pertinax
*
Creo que tus padres no eran buenas personas, Clara.
Dicho lo cual, toda la razón del mundo. No sé qué tipo de gañán no aboga por ello hoy en día.
1
K
31
#4
Gry
*
El artículo es interesante, no os quedéis en el títular y la entradilla.
0
K
15
#5
rbrn
Mi mujer tiene 48 y siempre se lo dijo su abuela…
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
