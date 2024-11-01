Las cifras de la Gürtel: 750 años de cárcel, 200 millones defraudados y 94 condenados

La Audiencia Nacional ha arrancado este lunes el último juicio del caso Gürtel, la macrotrama de corrupción vinculada al Partido Popular (PP) que sacudió la política española durante casi dos décadas. En el banquillo se sientan 26 acusados –entre ellos el cabecilla Francisco Correa y su número dos, Pablo Crespo– por presuntos delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita.