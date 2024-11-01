edición general
Las cifras de la Gürtel: 750 años de cárcel, 200 millones defraudados y 94 condenados

La Audiencia Nacional ha arrancado este lunes el último juicio del caso Gürtel, la macrotrama de corrupción vinculada al Partido Popular (PP) que sacudió la política española durante casi dos décadas. En el banquillo se sientan 26 acusados –entre ellos el cabecilla Francisco Correa y su número dos, Pablo Crespo– por presuntos delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita.

smilo #1 smilo
Y eso es lo que han podido demostrar, a saber el destrozo de las arcas públicas que han hecho los hijos de fruta del PP
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
200 millones robados poco me parece para todos los sinvergüenzas que son del PP.
hormiga_cartonera #5 hormiga_cartonera *
Para los atontados del "son todos iguales". Una más, súmale las amnistías fiscales, los impuestos al sol y así...

Votonto a ver si espabilas que tu desidia cognitiva nos está costando dinero a todos.
Leconnoisseur #3 Leconnoisseur
Y eso que no pillaron al cabecilla de la trama M. Rajoy. Me pregunto quien podrá ser
aupaatu #4 aupaatu
Solo han conseguido demostrar 200 millones defraudados de un total incalculable.
Andreham #6 Andreham
¿Y cuántos años suman entre todos los condenados?

Efectivos, no los que diga el papelito pero luego entre pitos y flautas ni pasan por la cárcel.
