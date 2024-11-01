·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8791
clics
Pocas parodias sobre Ayuso van a ser tan realistas como la que ha hecho Míster Jägger: va a escocer (y mucho) en la Puerta del Sol
5838
clics
Si tus hijos abrazan la ultraderecha a modo de rebelión ¡utiliza la psicología inversa! (Vaya Semanita)
3887
clics
Este titular es falso
4226
clics
El antes y después de los cambios en París demuestra que se puede humanizar la ciudad
5813
clics
Salma, desaparecida, no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia
más votadas
635
La Oficina Antiocupación del Ayuntamiento de Córdoba registra cero denuncias en cuatro meses abierta
556
Compromís alquila un piso turístico "supuestamente clausurado" y el Ayuntamiento defiende que es legal
705
Isabel Díaz Ayuso concede la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a la isla Epstein por ser “un lugar de encuentro y un crisol de culturas”
473
La distinción de Ayuso entre barrios ricos y obreros deja a los colegios del sur al borde del colapso: “14 años sin financiación”
242
Este titular es falso
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
20
clics
Científicos consiguen que la gente sea menos egoísta aplicando electricidad en el cerebro: 'En ningún momento sentí que afectara a mis decisiones'
Basado en un simple juego económico, investigadores de la Universidad de Zúrich prueban que se puede 'activar' el altruismo de forma artificial 'durante un tiempo determinado'.
|
etiquetas
:
ciencia
,
cerebro
7
2
0
K
112
ciencia
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
112
ciencia
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
mente_en_desarrollo
Si le aplicas electricidad en los genitales cada vez que son egoístas, también funciona.
6
K
75
#7
Veelicus
#1
incluso mejor que en la cabeza
2
K
30
#9
flixter
#1
ademas es un procedimiento mucho menos invasivo, y mucho mas barato: todo ventajas!!
1
K
19
#3
LaMinaEnMiPuerta
#1
También podría hacerte más egoísta para volver a por más.
1
K
17
#4
mente_en_desarrollo
#3
Con suficientes amperios, te aseguro que no.
0
K
12
#2
Alcalino
*
Todo depende del voltaje
0
K
9
#5
SVSRTZ
Bien, buen inicio para acabar con la derecha.
1
K
18
#6
Veo
conectas a 2 personas con los electrodos:
-Quieres tu la descarga o se la das al otro?
-al otro! al otro! todo para él!
Altruismo en están puro!
0
K
7
#8
Gry
¿Usaron un Taser?
0
K
17
#10
pepel
*
www.meneame.net/story/celulas-inmunes-modificadas-ayudan-reducir-prote
www.meneame.net/story/cientificos-hallan-forma-perder-grasa-corporal-r
www.meneame.net/story/unos-cientificos-han-estudiado-130-000-personas-
Una noticia por fascículos.
0
K
20
#11
Albarkas
Se dieron cuenta que al 4° viaje las víctimas empezaban a decir: "Deberíamos dejarlo y marcharnos a tomar unas cervezas. Yo pago"
0
K
11
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
-Quieres tu la descarga o se la das al otro?
-al otro! al otro! todo para él!
Altruismo en están puro!
www.meneame.net/story/cientificos-hallan-forma-perder-grasa-corporal-r
www.meneame.net/story/unos-cientificos-han-estudiado-130-000-personas-
Una noticia por fascículos.