Científicos consiguen que la gente sea menos egoísta aplicando electricidad en el cerebro: 'En ningún momento sentí que afectara a mis decisiones'

Basado en un simple juego económico, investigadores de la Universidad de Zúrich prueban que se puede 'activar' el altruismo de forma artificial 'durante un tiempo determinado'.

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Si le aplicas electricidad en los genitales cada vez que son egoístas, también funciona.
Veelicus #7 Veelicus
#1 incluso mejor que en la cabeza
#9 flixter
#1 ademas es un procedimiento mucho menos invasivo, y mucho mas barato: todo ventajas!! :troll:
#3 LaMinaEnMiPuerta
#1 También podría hacerte más egoísta para volver a por más.
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#3 Con suficientes amperios, te aseguro que no.
#2 Alcalino *
Todo depende del voltaje :troll:
SVSRTZ #5 SVSRTZ
Bien, buen inicio para acabar con la derecha.
1 K 18
Veo #6 Veo
conectas a 2 personas con los electrodos:

-Quieres tu la descarga o se la das al otro?
-al otro! al otro! todo para él!


Altruismo en están puro!
Gry #8 Gry
¿Usaron un Taser?
#11 Albarkas
Se dieron cuenta que al 4° viaje las víctimas empezaban a decir: "Deberíamos dejarlo y marcharnos a tomar unas cervezas. Yo pago" :troll:
