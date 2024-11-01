Las células inmunes modificadas ayudan a reducir las proteínas tóxicas en el cerebro causante del Alzheimer| EN

La terapia con células CAR-T, un tipo de inmunoterapia que aprovecha el sistema inmunitario para combatir enfermedades, es una potente opción de tratamiento para ciertos tipos de cáncer.



Ahora, investigadores han aplicado un enfoque similar al tratamiento de la neurodegeneración. Diseñaron células CAR-T para que se dirigieran a las placas de una proteína clave en el cerebro, llamada beta amiloide, causante del Alzheimer, lo que ofrece un enfoque prometedor para tratar esta enfermedad.