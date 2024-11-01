Unos científicos han estudiado a 130.000 personas durante 40 años. Su conclusión: el café por la mañana previene la demencia

Durante años, el debate sobre si el café es un héroe o un villano para la salud ha oscilado como un péndulo entre una postura y otra. Sin embargo, la ciencia ha dado ahora una buena razón para los más cafeteros para tomar aún más café. La razón está en un nuevo estudio publicado en JAMA que ha puesto sobre la mesa una evidencia difícil de ignorar: el consumo moderado de cafeína no solo nos mantiene alerta hoy, sino que podría estar protegiendo nuestro cerebro para el mañana.
Tengo acceso a publicaciones científicas y buscando información de calidad y de primer cuartil estás relacionaban a la ingesta de café con mayor benefició cardiovascular.
También diferían en función del tipo de café y la extracción de este. Con cafés cortos tipo expreso se extrae menos cafeína que en los americanos al igual que muchos otros compuestos.
De la wikipedia: "La denominada guaranina del guaraná, mateína de la yerba mate, y la teína del té, son en realidad la misma molécula de cafeína, hecho que se ha confirmado en análisis de laboratorio. Estas plantas contienen algunos alcaloides adicionales como los estimulantes cardíacos teofilina y teobromina y a menudo otros compuestos químicos como polifenoles, que pueden formar complejos insolubles con la cafeína."