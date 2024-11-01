Unos científicos han estudiado a 130.000 personas durante 40 años. Su conclusión: el café por la mañana previene la demencia

Durante años, el debate sobre si el café es un héroe o un villano para la salud ha oscilado como un péndulo entre una postura y otra. Sin embargo, la ciencia ha dado ahora una buena razón para los más cafeteros para tomar aún más café. La razón está en un nuevo estudio publicado en JAMA que ha puesto sobre la mesa una evidencia difícil de ignorar: el consumo moderado de cafeína no solo nos mantiene alerta hoy, sino que podría estar protegiendo nuestro cerebro para el mañana.