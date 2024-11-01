edición general
Unos científicos han estudiado a 130.000 personas durante 40 años. Su conclusión: el café por la mañana previene la demencia

Durante años, el debate sobre si el café es un héroe o un villano para la salud ha oscilado como un péndulo entre una postura y otra. Sin embargo, la ciencia ha dado ahora una buena razón para los más cafeteros para tomar aún más café. La razón está en un nuevo estudio publicado en JAMA que ha puesto sobre la mesa una evidencia difícil de ignorar: el consumo moderado de cafeína no solo nos mantiene alerta hoy, sino que podría estar protegiendo nuestro cerebro para el mañana.

cerebro , demencia , cafeina , metaanálisis
10 comentarios
Escafurciao #1 Escafurciao *
Viva la cafeína, viva la nicotina, viva el grafeno, ahora faltan los ajos.
Skiner #6 Skiner
#0 #1 Patrocinado por Café de colombia :troll:
No te hace falta beber esa basura liquida negra para nada.
Gadfly #7 Gadfly
#6 peores cosas te habrás tragado...
Skiner #9 Skiner
#7 Yo conozco personas que han desayunado más de 50 años cafe cada día y han terminado con Alzheimer.
Esto no se aguanta.
No tiene nada que ver una cosa con otra. :wall:
p3riko #2 p3riko
es que hay que estar demente para no querer un café por la mañana!! :troll:
#4 Nouveau
Yo le tiro al café que da miedo. Me tomo como entre 5 y 7 cafés diarios.

Tengo acceso a publicaciones científicas y buscando información de calidad y de primer cuartil estás relacionaban a la ingesta de café con mayor benefició cardiovascular.

También diferían en función del tipo de café y la extracción de este. Con cafés cortos tipo expreso se extrae menos cafeína que en los americanos al igual que muchos otros compuestos.
Torrezzno #5 Torrezzno
El café, no el torrefacto. Bebed café natural, tostado ligero y a ser posible en filtro. La verdadera salud
Escafurciao #10 Escafurciao
#5 y si masticas los granos en verde mejor aún.
arturios #8 arturios *
Del artículo: "El efecto del té. Hay un gran grupo de personas que no dependen de la cafeína para estar despiertos, sino de la teína del té. En este caso, el consumo del té mostró asociaciones similares al café"

De la wikipedia: "La denominada guaranina del guaraná, mateína de la yerba mate, y la teína del té, son en realidad la misma molécula de cafeína, hecho que se ha confirmado en análisis de laboratorio. Estas plantas contienen algunos alcaloides adicionales como los estimulantes cardíacos teofilina y teobromina y a menudo otros compuestos químicos como polifenoles, que pueden formar complejos insolubles con la cafeína."
