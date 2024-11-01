edición general
Científicos hallan una forma de perder grasa corporal rápidamente sin dejar de comer mediante señales cerebrales específicas [ENG]

Investigadores de WashU Medicine han descubierto una vía en el cerebro que puede eliminar rápidamente la grasa corporal en ratones sin afectar la ingesta de alimentos. El estudio, publicado en "Nature Metabolism", encontró que inyectar leptina en el cerebro puede activar células grasas estables, provocando la pérdida completa de grasa en cuestión de días. Este hallazgo podría conducir a nuevos tratamientos para la obesidad y trastornos graves de desgaste, aunque se necesita más investigación antes de aplicarlo en humanos.

Pertinax #1 Pertinax
La solución, normalmente, es más sencilla, pero más laboriosa.
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#1 irse a vivir a un país al que le tenga enfilado EEUU como Cuba, Palestina o Venezuela. Bajarás de peso rápido rápido.
Pertinax #6 Pertinax *
#5 Pues Maduro sigue estando rollizo, hasta donde sabemos. Y el hijastro de Díaz Canel tiene un tipín trabajado en los gimnasios de La Castellana.
reithor #2 reithor
Como reducir la obesidad pero siguiendo con la ingesta de toneladas de mierda. Está pasando.
Ms2 #3 Ms2
Ozenpic?
FrayM #4 FrayM
xD xD xD  media
Arachne #8 Arachne
#4 Me ha costao!
Quitar la letra "s" de la palabra "fast" (rápida) pasa a "fat" (gordo)
Connect #7 Connect
El sueño de McDonald's y todas esas mierdas: que sus clientes no tengan que dejar de comer para adelgazar!
#9 cocococo
Comer la mitad y moverse el doble.
