Científicos hallan una forma de perder grasa corporal rápidamente sin dejar de comer mediante señales cerebrales específicas [ENG]

Investigadores de WashU Medicine han descubierto una vía en el cerebro que puede eliminar rápidamente la grasa corporal en ratones sin afectar la ingesta de alimentos. El estudio, publicado en "Nature Metabolism", encontró que inyectar leptina en el cerebro puede activar células grasas estables, provocando la pérdida completa de grasa en cuestión de días. Este hallazgo podría conducir a nuevos tratamientos para la obesidad y trastornos graves de desgaste, aunque se necesita más investigación antes de aplicarlo en humanos.