edición general
29 meneos
150 clics
Ciclistas desnudos protestan contra presencia de tropas federales en Portland

Ciclistas desnudos protestan contra presencia de tropas federales en Portland

Manifestantes que protestaban en contra del gobierno del presidente de Trump el domingo en Portland dejaron al descubierto el carácter peculiar e irreverente de la ciudad al pedalear por las calles de la ciudad vistiendo absolutamente nada —o casi nada— en una edición “de emergencia” del paseo desnudo en bicicleta. Las multitudes que se han reunido recientemente frente a una instalación de inmigración en la ciudad más grande de Oregon han adoptado lo absurdo, vistiendo disfraces inflables de rana, unicornio, ajolote y plátano.

| etiquetas: ciclistas , desnudos , portland , protestas
20 9 0 K 422 actualidad
4 comentarios
20 9 0 K 422 actualidad
Nómada_sedentario #2 Nómada_sedentario
Estos son los violentos y peligrosos izquierdistas que tanto detestan Trump y Cia
4 K 45
estemenda #1 estemenda *
Estos solo van en paños menores, desnudos vamos en la ciclonudista de Madrid:
pedalibre.org/2025/06/06/ciclonudista-madrid-xxii-edicion/
0 K 11
yopasabaporaqui #4 yopasabaporaqui
#1 Eso muy cómodo no puede ser, no jodas.
0 K 11
#3 diosmioporque
Una buena respuesta.
0 K 9

menéame