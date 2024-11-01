edición general
La CIA cuestiona si los narcotraficantes bombardeados en el Caribe y el Pacífico son una amenaza para Estados Unidos

La principal duda, sobre todo de la CIA, es “¿si los cárteles en realidad no buscan atacar a los estadunidenses, incluso si el producto que contrabandean podría provocar muertes en Estados Unidos? ¿Era legal matar a narcotraficantes, muchos de ellos aparentemente de bajo nivel, sin conocer sus identidades?”.

SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Ni es legal, ni es inteligente. Si quieres desmantelar una red de narcotráfico necesitas investigar, necesitas interrogar y necesitas testigos. Asesinar a gente de la que ni siquiera tienes pruebas es un delito.
Elbaronrojo #7 Elbaronrojo
#6 A saber cuanta gente del irs, fbi, dea....han despedido y que eran los que se dedicaban a eso.
#11 chavi
#6 Ni probablemente fueran narcotraficantes todos ellos
#13 okeil
Efectivamente están usurpando las competencias de la CIA. Si USA se quiere cargar a alguien sin juicio y sin nada sin que medie un conflicto militar, tiene que ser la CIA, no puede ser nadie más, excepto que se quiera que USA aparezca como un régimen asesino.
pepel #2 pepel
A ver quien les va a llevar la droga ahora.
oceanon3d #12 oceanon3d *
Ya han dado el siguiente paso; darles estatus de organización terrorista.

Ahora para atacar Venezuela no necesita pasar por el congreso.

Van matar a miles de. Venzolanos y dejar medio país jodido, más de lo que está, como siempre.

Y la nobel de la paz irá a Oslo a recoger su nobel de la paz postulandose como presidenta de un nuevo regune de derecha aceptable para este apestoso mundo actual.
#9 Pixmac *
Los bombardeos matan a pilotos (alguno puede que sea un marinero que hace ese trabajo por poco dinero pero más de lo que gana pescando), no a narcotraficantes. Los narcos, en caso de que las lanchas realmente llevaran droga, ya buscarán otra forma de llevar la droga. Trump únicamente busca excusas para poder actuar militarmente en países que no le "bailan el agua" y así colocar gobiernos amigos que faciliten el acceso preferencial a petróleo y productos mineros.
Olepoint #3 Olepoint
Tiene cojones la excusa que se han buscado para poder robar el petroleo de Venezuela.

Si a EEUU le importara un carajo, o lo mínimo el tráfico de drogas, iría por los que blanquean el gran capital, los que operan en paraisos fiscales, e incluso contra esos mismos paraisos fiscales. Pero claro, sería ir contra ellos mismos, contra los que manejan los hilos, contra los inmensamentes ricos.
Spirito #16 Spirito *
#3 Es que esa excusa es un insulto no ya a la inteligencia, sino al más mínimo sentido común.

Casi todos los países occidentales tienen problemas de tráfico de drogas interno, en sus aguas, en sus aeropuertos... y no por ello envían buques de guerra, bombaderos, submarinos nucleares, porta-aviones... sino que se utiliza a la policía, guardacostas, etc... y, como norma, si hay coordinacion y sufrientes efectivos policiales, es más que suficiente.

Sueltan una estupidez, a modo de religión, y a eso burdo se agarran para sus ilegalidades y atrocidades.
JackNorte #15 JackNorte
La Cia tiene miedo de perder agentes y fuentes de financiacion y encargos internacionales con este tipos de asesinatos
Malinke #10 Malinke
Si dudan si son ilegítimos, que piensen que pasaría si alguien asesinara a un presunto delincuente (Trump, por ejemplo) sin investigación y sin juicio.
#8 laruladelnorte
Ante la duda las ratas de la CIA matan primero y preguntan después,total para las consecuencias que van a tener... :clap:
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Podrian preguntar tambien que porque se bombardea en el Caribe, si el 80% del trafico de substancias entra por el Pacifico... y acabar con toda esta farsa, y este relato para retrasados.
#14 mariopg
mono trump no ha visto the wire
tricionide #5 tricionide
donde dice narcotraficantes deberia tal vez decir pescadores
alcama #4 alcama
Narco muerto, abono para mí huerto
