La CIA cuestiona si los narcotraficantes bombardeados en el Caribe y el Pacífico son una amenaza para Estados Unidos

La principal duda, sobre todo de la CIA, es “¿si los cárteles en realidad no buscan atacar a los estadunidenses, incluso si el producto que contrabandean podría provocar muertes en Estados Unidos? ¿Era legal matar a narcotraficantes, muchos de ellos aparentemente de bajo nivel, sin conocer sus identidades?”.
Ahora para atacar Venezuela no necesita pasar por el congreso.
Van matar a miles de. Venzolanos y dejar medio país jodido, más de lo que está, como siempre.
Y la nobel de la paz irá a Oslo a recoger su nobel de la paz postulandose como presidenta de un nuevo regune de derecha aceptable para este apestoso mundo actual.
Si a EEUU le importara un carajo, o lo mínimo el tráfico de drogas, iría por los que blanquean el gran capital, los que operan en paraisos fiscales, e incluso contra esos mismos paraisos fiscales. Pero claro, sería ir contra ellos mismos, contra los que manejan los hilos, contra los inmensamentes ricos.
Casi todos los países occidentales tienen problemas de tráfico de drogas interno, en sus aguas, en sus aeropuertos... y no por ello envían buques de guerra, bombaderos, submarinos nucleares, porta-aviones... sino que se utiliza a la policía, guardacostas, etc... y, como norma, si hay coordinacion y sufrientes efectivos policiales, es más que suficiente.
Sueltan una estupidez, a modo de religión, y a eso burdo se agarran para sus ilegalidades y atrocidades.