edición general
32 meneos
178 clics
La CIA y el asesinato de Carrero Blanco

La CIA y el asesinato de Carrero Blanco

La CIA utilizó a ETA para asesinar en 1973 a Luis Carrero Blanco, el primer presidente del gobierno nombrado por el dictador Francisco Franco. La conexión de la CIA con ETA fue facilitada por el Partido Nacionalista Vasco

| etiquetas: kissinger , carrero , aeroespacial , transición
26 6 3 K 241 politica
20 comentarios
26 6 3 K 241 politica
Aguarrás #1 Aguarrás
La culpa de todo, la tiene Yoko Ono Islero. :troll:
2 K 36
Aguarrás #14 Aguarrás
#2 Fuá, me ha encantado. Va derechito a mi lista de "Retrowave".
¡Gracias!. :hug:
1 K 22
Solinvictus #3 Solinvictus *
Mejor titular.
La NASA y el vuelo deCarrero Blanco.
2 K 25
elsnons #11 elsnons
Después del estruendo España despertó subiendo el paro y la falda de la mujer como escudo social .
1 K 21
sleep_timer #17 sleep_timer
#11
1. Por empezar a contabilizarse el paro.
2. Crisis del petróleo del 1975.

Hamijo.
0 K 11
cocolisto #15 cocolisto
Se ve que todavía duele el vuelo inaugural del Dodge. Hemos pasado de "la culpa es de eta" a "la culpa es de la cia". ¿Nuevo eslogan de Ayuso y su retoño Feijoo?
0 K 20
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
¿Y esto lo saben los de ETA?
¿Y qué dicen?
1 K 18
Black_Txipiron #7 Black_Txipiron
"el enemigo es demasiado tonto para hacerlo", ya lo vimos en el 11m, en las torres gemelas... tienen que crear conspiraciones porque no les entra en la cabeza como les han podido atizar así,
1 K 17
pakete #8 pakete *
La CIA utilizó a ETA... o ETA utilizó a la CIA. "Cabalgando contradicciones", que diría uno que yo me sé :troll:
1 K 17
#20 fremen11
Para los que se les llena la boca con ETA y lo malos que eran........record de altura de cerdo en coche blindado
1 K 15
Apotropeo #9 Apotropeo
Leí que Carrero quería la bomba, no podía esperar a king África, y los USA no estaban por dejar que la tuviéramos; y eso que no les importó dejarlas en Palomares.
Con Paco en tierra y Carrero en el aire, muerto el perro se acabó la rabia.
0 K 12
Raúl_Rattlehead #6 Raúl_Rattlehead
Hasta un reloj roto da bien la hora 2 veces al día.
1 K 10
Kantinero #12 Kantinero *
Desde el mismo momento del atentado en otros países europeos se daba por hecho que ETA no estaba sola en ese atentado, era todavía una recién nacida y no disponía de la inteligencia, la tecnología ni los medios suficientes para la época
0 K 10
#5 anamabel
53 años después es probable que, si queda alguno vivo, ya ni se acuerde.
0 K 9
#16 MarlonBlando
Dicen en elpais.com/espana/2023-12-17/el-asesinato-de-carrero-ni-lleno-de-enigm:

El atentado contra el presidente fue el resultado de una suma de coincidencias, cuenta Ángel Amigo, militante de los primeros años setenta, y próximo a algunos de los líderes supervivientes de la banda terrorista de aquel tiempo como Iñaki Múgica Arregi, Ezkerra, y Juan Miguel Goiburu, Goi-herri. “ETA, tras la represión culminada con el proceso de Burgos de 1970, había

…   » ver todo el comentario
0 K 6
sleep_timer #18 sleep_timer
#16 Claro, la CIA que es una agencia de espías no dice nada al respecto y el historiador dice que no hay nada al respecto.

¿Es coña, no?
0 K 11
#19 MarlonBlando
#18 toma, :tinfoil: se te había caído
0 K 6

menéame