"El chiste se cuenta solo": Julia Otero responde a María Guardiola tras su defensa del "feminismo de Vox"  

"El chiste se cuenta solo, si no fuera porque es el partido que habla de denuncias falsas y niega la violencia machista". "Hemos descubierto que para la derecha en España son como los pimientos del Padrón, que unas son creíbles y otras no. Si ocurre en sus filas, arremeten sin piedad contra la víctima. Y si es de los otros, pues piden la dimisión entera del Gobierno"