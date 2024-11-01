edición general
"El chiste se cuenta solo": Julia Otero responde a María Guardiola tras su defensa del "feminismo de Vox"

"El chiste se cuenta solo, si no fuera porque es el partido que habla de denuncias falsas y niega la violencia machista". "Hemos descubierto que para la derecha en España son como los pimientos del Padrón, que unas son creíbles y otras no. Si ocurre en sus filas, arremeten sin piedad contra la víctima. Y si es de los otros, pues piden la dimisión entera del Gobierno"

#2 Almirantecaraculo
Cómo será la cosa para que lo digan en onda cero.
#3 molybdate
#2 Bueno, no sé has escuchado alguna vez a Julia Otero (son 27 años en onda cero), pero se puede decir que es una rara avis dentro de la cadena en cuanto a ideología se refiere. También en calidad, pero esa es otra historia.
#1 Nastar
Y siguen enterrando a la "izquierda"

Decir que hay denuncias falsas o que no se puede simplificar una agresion con un simple "violencia machista" no es ser nazi

Lo que deberia preocuparnos es que los unicos que lo vean sean ellos

Mientras tanto los desnortados de siempre cada vez con menos votos
