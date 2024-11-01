"El chiste se cuenta solo": Julia Otero responde a María Guardiola tras su defensa del "feminismo de Vox"  

"El chiste se cuenta solo, si no fuera porque es el partido que habla de denuncias falsas y niega la violencia machista". "Hemos descubierto que para la derecha en España son como los pimientos del Padrón, que unas son creíbles y otras no. Si ocurre en sus filas, arremeten sin piedad contra la víctima. Y si es de los otros, pues piden la dimisión entera del Gobierno"
| etiquetas: julia otero , feminismo , vox
Decir que hay denuncias falsas o que no se puede simplificar una agresion con un simple "violencia machista" no es ser nazi
Lo que deberia preocuparnos es que los unicos que lo vean sean ellos
Mientras tanto los desnortados de siempre cada vez con menos votos