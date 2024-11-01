China ya tiene un ejército de 5,8 millones de ingenieros. Su nuevo plan pasa por acelerar los doctorados

China tiene un plan para ganar la carrera tecnológica, el que empezó hace más de 40 años cuando decidió invertir en formar millones de ingenieros. Lo vemos en los fichajes del equipo de superinteligencia de Meta: la gran mayoría son chinos. Sus universidades podrán acelerar aún más la obtención de doctorados, dejando de lado la teoría para centrarse en la práctica. Se implementa una nueva política que para los estudiantes de carreras STEM que vayan a doctorarse. El título PhD o Doctor en Filosofía es el rango académico más alto tras una tesis.