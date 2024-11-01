edición general
China ya tiene un ejército de 5,8 millones de ingenieros. Su nuevo plan pasa por acelerar los doctorados

China tiene un plan para ganar la carrera tecnológica, el que empezó hace más de 40 años cuando decidió invertir en formar millones de ingenieros. Lo vemos en los fichajes del equipo de superinteligencia de Meta: la gran mayoría son chinos. Sus universidades podrán acelerar aún más la obtención de doctorados, dejando de lado la teoría para centrarse en la práctica. Se implementa una nueva política que para los estudiantes de carreras STEM que vayan a doctorarse. El título PhD o Doctor en Filosofía es el rango académico más alto tras una tesis.

#2 doramono
China va a ser peor que la IA en el empleo
#1 mcfgdbbn3
Algo que no tenemos que olvidar: en España no tenemos ingenieros, pero sí personas con capacitaciones equivalentes como los peritos (.itécnicos), que CoMO nO SoN iNGeNIeRoS pretenden tratarnos por menos. Así que somos peritos, ya mucha honra le pese a quién le pese.
