Sobre el borrado de usuarios, renegados y el problema de ayer

Como sabéis, desde finales de diciembre, tomé la decisión de prohibir en la medida de lo posible que usuarios nuevos crearan artículos para generar mal ambiente en Menéame. Para ello, añadí un script en el panel de administración para borrar usuarios de nueva creación (y además, borrar usuarios fantasmas que crea el proceso de registro cada día). El script funcionaba perfectamente hasta ayer.

Ayer, los miembros más activos del Menéame Expandido (nuestros amigos Jose y FranBar) en su intensa e infructífera insistencia de promocionar renegados a la vez que critican Menéame publicaron un artículo que llegó a portada para luego editarlo. Algo que les hizo muy felices dado que demostraron un gran «ingenio» en su visión del mundo y que para mí significó que han roto las reglas del juego limpio no escritas.

Yo, ayer y antes de ayer estuve de viaje por lo que me pilló todo esto por sorpresa. Al regresar y al verlo utilicé el script para borrar usuarios. Como el usuario ya estaba autodescartado tuve que modificar el script y metí la pata. Eso llevó a que la portada se rompiera y al regenerarse asignara al id=1 (gallir) los tres artículos publicados del usuario borrado.

Con todo esto quiero librar de sospechas de actividad ilegal a Jose y Franbar ya que no han tenido ninguna responsabilidad en la asignación de esos tres artículos. Son porculeros pero no tienen en su catálogo de fechorías de parvulario cometer ilegalidades. Eso sí, ambos han entrado en la misma dinámica que cuando se creó mediatize. Eso significa que, posiblemente, nos espere bastante tiempo con este tipo de actuaciones por parte de ambos.

Por lo tanto, en relación a lo que nos espera de pesadez se aparecen dos alternativas. Restringir el acceso imponiendo el ban a renegados (lo he puesto provisionalmente), que se necesite karma para publicar artículos y bloquear palabras como se hizo con mediatize o jugar con ellos al ratón y al gato para siempre dado que tienen mucho más tiempo libre que yo y ya han olido sangre.

Aún no sé como voy a abordar la situación, pero quiero que tengáis conocimiento de ella. También, tened claro que este tema solo le interesa y/o afecta a un grupo de 20 personas: los dos de renegados, quince hardusers entre los que están los vigilantes de las esencias, el que quiere comprar Menéame y los que están con las palomitas, y los admins.