China quiere dejar de depender del petróleo para desafiar bloqueos comerciales y confirma su hegemonía nuclear: está construyendo 20 reactores a la vez

China lleva años instalando renovables a gran velocidad, pero en 2026 está dejando claro que su «plan B» para la seguridad energética se llama nuclear. El detonante no es solo el clima, también pesa la geopolítica y el miedo a que una ruta marítima clave se cierre cuando más falta hace. Pekín, que es el mayor importador mundial de crudo, está reforzando reservas y diversificando suministros mientras empuja a su economía hacia la electrificación.
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PD: Ya... soñar es gratis.
chinapower.csis.org/china-energy-security/
www.reuters.com/sustainability/climate-energy/renewables-push-chinas-f
Lentamente, pero hay que recordar que China está en constante crecimiento y los objetivos de renovables aún no se han alcanzado.
El consumo de carbón está a casi un 60%. Datos de 2019, igual ha bajado -> www.sustainable-carbon.org/coals-share-of-china-energy-mix-falls-to-57
Según este enlace, el 27% de la energía es electricidad -> yearbook.enerdata.net/electricity/share-electricity-final-consumption.
www.meneame.net/story/china-compromete-triplicar-capacidad-mundial-ene
Mientras no, pues tendrás que aguantarte porque básicamente cuestan una fortuna y,.como se tiene la costumbre en Occidente de dejar que sea La Iniciativa Privada la.que haga cosas, pues sencillamente nadie quiere gastarse digamos tres o cuatro mil millones de euros de su bolsillo para luego supuestamente recuperarlos dentro de nosecuantos años con las facturas de… » ver todo el comentario
Tan avanzados vamos... que mientras china tiene que seguir intalando nucleares para intentar llegar al 5%. Nosotros las vamos a cerrar porque no sobran, ya no las necesitamos.
En España hemos tenido una politica energetica excelente. Por lo que a pesar de tener carbon, gas, ni petroleo, somos muy resilientes, y conflictos como el cierre de ormuz nos afectan mucho menos que a los paises de nuestro… » ver todo el comentario
China no ha cambiado su politica energetica. No se ha puesto ahora a construir rectores nucleares de manera torpe e improvisada.
Sino que es parte de su politica a largo plazo desarrollada a partir de sus planes quinquenales.
Pese a que20 reactores en construccion puede parecernos un numero muy grande, La nuclear en china es y seguira siendo una fuente minoritaria y que esta creciendo muy lentamente.
Lo que crece a buen ritmo es la fotovoltaica. Esta instalando entorno a 300-400GW de fotovoltaica anual. Esa es mas potencia que toda las potencia nuclear instalada en el mundo a lo largo de toda la historia.