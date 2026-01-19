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China quiere dejar de depender del petróleo para desafiar bloqueos comerciales y confirma su hegemonía nuclear: está construyendo 20 reactores a la vez

China quiere dejar de depender del petróleo para desafiar bloqueos comerciales y confirma su hegemonía nuclear: está construyendo 20 reactores a la vez

China lleva años instalando renovables a gran velocidad, pero en 2026 está dejando claro que su «plan B» para la seguridad energética se llama nuclear. El detonante no es solo el clima, también pesa la geopolítica y el miedo a que una ruta marítima clave se cierre cuando más falta hace. Pekín, que es el mayor importador mundial de crudo, está reforzando reservas y diversificando suministros mientras empuja a su economía hacia la electrificación.

| etiquetas: china , nucleares , petróleo
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16 comentarios
12 3 1 K 155 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
De ahí las prisas de EEUU para arramblar con todas las fuentes de energía mientras sirvan para algo.
3 K 59
haprendiz #5 haprendiz *
#2 Ojalá la transición definitiva a las renovables nos lleve a un mundo multipolar de países independientes energéticamente, que termine por fin con los imperios depredadores de recursos y sus guerras genocidas.

PD: Ya... soñar es gratis.
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DaniTC #9 DaniTC *
#2 no, está noticia es sensacionalista. China es más dependiente del carbón que del petróleo en su industria y la necesidad del petroleo en energía eléctrica ya es ínfima. Si construyen nucleares entiendo que es por diversificar ante si alta demanda.

chinapower.csis.org/china-energy-security/
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#10 Grahml
#9 Pero también está cayendo la dependencia al carbón.

www.reuters.com/sustainability/climate-energy/renewables-push-chinas-f

Lentamente, pero hay que recordar que China está en constante crecimiento y los objetivos de renovables aún no se han alcanzado.
1 K 33
DaniTC #11 DaniTC
#10 eso es electricidad, y afecta a una parte bastante pequeña del consumo global de energía de China.
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#13 albper
#11 No es cierto. China es un Electroestado. Donde la electricidad tiene mucha mas importancia que el petroleo.
1 K 22
DaniTC #14 DaniTC *
#13 ¿Me quieres dar la razón?, si lo que digo es que no depende apenas del petróleo en términos relativos... xD

El consumo de carbón está a casi un 60%. Datos de 2019, igual ha bajado -> www.sustainable-carbon.org/coals-share-of-china-energy-mix-falls-to-57

Según este enlace, el 27% de la energía es electricidad -> yearbook.enerdata.net/electricity/share-electricity-final-consumption.
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pitercio #4 pitercio
Y encima son del tipo que te construye un barracón en un cuarto de hora. Las centrales, en cuanto hacen dos, las industrializan como si embutieran morcillas.
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#6 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 #3 #4 El mes pasado firmó el compromiso junto a otros 37 países de triplicar su potencia nuclear para cumplir los objetivos de la cumbre del Cambio Climático de 2023 (COP28),
www.meneame.net/story/china-compromete-triplicar-capacidad-mundial-ene
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#1 Grahml
No se andan con remilgos los chinos.
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#3 srskiner
Mientras nuestro plan es comer flores.
3 K 41
Supercinexin #8 Supercinexin
#3 Cuando tengas un Estado Socialista, podrás tener todos los reactores que quieras. Uno por provincia, si te sale de los cojones.

Mientras no, pues tendrás que aguantarte porque básicamente cuestan una fortuna y,.como se tiene la costumbre en Occidente de dejar que sea La Iniciativa Privada la.que haga cosas, pues sencillamente nadie quiere gastarse digamos tres o cuatro mil millones de euros de su bolsillo para luego supuestamente recuperarlos dentro de nosecuantos años con las facturas de…   » ver todo el comentario
1 K 30
#15 albper
#3 En España las nucleares generan el 19% de la electricidad. En China solo el 4,5%.


Tan avanzados vamos... que mientras china tiene que seguir intalando nucleares para intentar llegar al 5%. Nosotros las vamos a cerrar porque no sobran, ya no las necesitamos.

En España hemos tenido una politica energetica excelente. Por lo que a pesar de tener carbon, gas, ni petroleo, somos muy resilientes, y conflictos como el cierre de ormuz nos afectan mucho menos que a los paises de nuestro…   » ver todo el comentario
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jonolulu #7 jonolulu
China no usa petróleo para producir electricidad, y el gas es algo testimonial. Lo que queman es carbón, y mucho
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#12 albper
Notica sensacionalista.

China no ha cambiado su politica energetica. No se ha puesto ahora a construir rectores nucleares de manera torpe e improvisada.
Sino que es parte de su politica a largo plazo desarrollada a partir de sus planes quinquenales.

Pese a que20 reactores en construccion puede parecernos un numero muy grande, La nuclear en china es y seguira siendo una fuente minoritaria y que esta creciendo muy lentamente.

Lo que crece a buen ritmo es la fotovoltaica. Esta instalando entorno a 300-400GW de fotovoltaica anual. Esa es mas potencia que toda las potencia nuclear instalada en el mundo a lo largo de toda la historia.
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FunFrock #16 FunFrock
Pero si aquí leo q la energía nuclear es mala y no se construye... Q cosas
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menéame