China quiere dejar de depender del petróleo para desafiar bloqueos comerciales y confirma su hegemonía nuclear: está construyendo 20 reactores a la vez

China lleva años instalando renovables a gran velocidad, pero en 2026 está dejando claro que su «plan B» para la seguridad energética se llama nuclear. El detonante no es solo el clima, también pesa la geopolítica y el miedo a que una ruta marítima clave se cierre cuando más falta hace. Pekín, que es el mayor importador mundial de crudo, está reforzando reservas y diversificando suministros mientras empuja a su economía hacia la electrificación.