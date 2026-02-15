edición general
China eliminará aranceles para la mayor parte de África a partir del 1 de mayo [ENG]

Se ha eliminado otro obstáculo para el comercio entre China y África: Pekín anunció el sábado que eliminará los aranceles sobre las importaciones procedentes de 53 países africanos. Esuatini es el único que no figura en la lista, ya que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, cuya soberanía China cuestiona.

| etiquetas: china , áfrica , comercio , aranceles
#2 Suleiman
No éramos el norte de África para algunos europeos? A lo mejor estamos incluidos :troll:
QRK #5 QRK
China representando a la democracia mejor que yankilandia. Otro duro golpe a la fachosfera lamebotas del tío sam.
pitercio #3 pitercio
China trabajando cada vez más barato y EEUU poniendo el petróleo rumbo a 200 dólares.
kumo #7 kumo *
China: "No se puede usar el comercio como arma"
Also China: "Esuatini es el único que no figura en la lista, ya que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, "

xD xD xD Y todavía por aquí se la comen con patatas


BTW, o sea que China tenía impuestos aranceles a diferentes paises africanos, no? Aham... Espero que a lo que le quite los aranceles sean productos derivados de animales para ungüentos contra la impotencia.
QRK #13 QRK
#7 Por qué? ¿Eres impotente? :troll:
kumo #14 kumo *
#13 Me ha faltado el "no" en la frase :palm: Ya tarde. Lo digo por la costumbre que tienen de usar productos de rinoceronte y cosas así. Así que, por los loles, si le quitasen los aranceles a eso, también sería unas risas.
Tx4 #15 Tx4
#7 Beijing in fact already had a zero-tariff policy for 33 African countries

Tasa arancelaria, aplicada, media simple, todos los productos (%)
Definición: El arancel aplicado de media simple es el promedio sin ponderar de las tasas efectivamente aplicadas para todos los productos sujetos a aranceles, calculados para todos los bienes transados. Los datos se clasifican usando el Sistema Armonizado de comercio a nivel de seis u ocho dígitos. Los datos de líneas arancelarias se igualaron…   » ver todo el comentario
kumo #17 kumo
#15 Veo que repites en tu comentario lo mismo que enlazas, pero lo cierto es que no sé qué quieres decir con ello.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
A este ritmo se van a pasar el capitalismo xD
Catapulta #8 Catapulta
#1 El capitalismo era fácil de pasar. Ser un país grande, con recursos y población para poder tener consumo interno que permita desarrollar i+d+i en sectores estratégicos mundiales. Luego vender en el exterior en las reglas del la bre mercado. Un mercado que no permite jugar en igualdad a países pequeños con países grandes. Pues que se metan por ahí el libre mercado.
sleep_timer #9 sleep_timer
#1 El problema es que la gente cree que lo contrario a capitalismo es comunismo, y eso no es así.
Al igual que salado no es dulce, si no SOSO.
Y lo contrario de dulce es amargo, no salado.

El comunismo es capitalismo, pero con la diferencia de que las infraestructuras y medios de producción SON DEL ESTADO, y no de fondos que harán lo que sea para forrarse pisoteando lo que haya que pisotear.
DocendoDiscimus #10 DocendoDiscimus
#1 Creo que ese era el plan del PCCH, ¿no?
Tkachenko #12 Tkachenko
#10 no
capitan__nemo #16 capitan__nemo *
China lleva muchos años teniendo aranceles y otras muchas barreras de mercado. Gracias a ellas ha podido crecer, desarrollarse y crear empresas independientes. Si esos paises africanos no les ponen aranceles y otras barreras de mercado a china y otros paises es probable que no puedan desarrollarse y desarrollar empresas independientes. Si son paises pequeños deberian unirse a otros paises pequeños y medianos africanos para crear una especie de union economica africana pero gestionando para proteger sus empresas independientes de dentro de la union.
jdmf #4 jdmf
El cuñado de Xi Jinping, el sábado por la noche:
- yeee, Jinpingiño... ¿A qué no eres capaz de crear un tratado de comercio sin que sea un tratado de comercio?
- sostenme el licor de cereza
hijomotoss #6 hijomotoss
Como es ese dicho de que siempre hay un chino que lo hace mejor.
