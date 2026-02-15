China eliminará aranceles para la mayor parte de África a partir del 1 de mayo [ENG]

Se ha eliminado otro obstáculo para el comercio entre China y África: Pekín anunció el sábado que eliminará los aranceles sobre las importaciones procedentes de 53 países africanos. Esuatini es el único que no figura en la lista, ya que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, cuya soberanía China cuestiona.
Also China: "Esuatini es el único que no figura en la lista, ya que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, "
Y todavía por aquí se la comen con patatas
BTW, o sea que China tenía impuestos aranceles a diferentes paises africanos, no? Aham... Espero que a lo que le quite los aranceles sean productos derivados de animales para ungüentos contra la impotencia.
Tasa arancelaria, aplicada, media simple, todos los productos (%)
Definición: El arancel aplicado de media simple es el promedio sin ponderar de las tasas efectivamente aplicadas para todos los productos sujetos a aranceles, calculados para todos los bienes transados. Los datos se clasifican usando el Sistema Armonizado de comercio a nivel de seis u ocho dígitos. Los datos de líneas arancelarias se igualaron… » ver todo el comentario
