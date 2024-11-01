edición general
6 meneos
26 clics
China destapa sus cartas para 2030: irá a buscar una "Tierra 2.0" por su cuenta

China destapa sus cartas para 2030: irá a buscar una "Tierra 2.0" por su cuenta

China ha pisado el acelerador en soberanía espacial y ya está en velocidad de crucero: en 2025 ha batido su récord de lanzamientos de cohetes con 80 unidades a lo largo del año y solo en diciembre completó cuatro misiones espaciales. Incluso ha ejecutado con éxito una prueba estrés para constatar que pueden subir de nivel. Tanto, que ya tienen en mente explorar el espacio en busca de una Tierra 2.0.

| etiquetas: china , exploracion espacial , exoplanetas , qian xuesen
5 1 0 K 68 cultura
7 comentarios
5 1 0 K 68 cultura
Supercinexin #2 Supercinexin
¿Quién es vuestro Licenciado en Todología, con Máster en Cuñadismo Avanzado, favorito? ¿Eh? ¿QUIÉN?

www.meneame.net/story/cientificos-chinos-baten-record-mundial-generar-
0 K 17
obmultimedia #1 obmultimedia
Avatar al final será un documental de la 2.
0 K 10
sotillo #3 sotillo
Verás cuando se pongan las pilas los EEUU, veremos a Super Destructores Estelares Clase Executor rodeando esa Tierra 2.0 que descubren los chinos
0 K 10
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#3 Muchos deseábamos un futuro Star Trek, pero parece que tendremos uno Star Wars.
0 K 12
azathothruna #5 azathothruna
#4 Yo con uno expanse me conformo.
Ahora, si notan un detalle.
La federacion es socialista, pero esa idea es tabu para el bloque colonizador.
Y si la federacion surgio luego de la 3GM, eso quiere decir que quien la gano fueron.....:tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:
0 K 14
placeres #6 placeres
#5 #4 ...Nadie ganó la 3GM, despues de las guerras eugenesicas, la 3GM fué nuclear destruyéndose todos los gobiernos existentes fragmentandose en multiples pequeñas organizaciones, se termino construyendo una autoridad global para la reconstrucción.. hasta que llegó el primer contacto.

Excesivamente triunfalista, China esta muy por detras de SpaceX y sus costos de lanzamiento, china esta pagando los suyos tirando de chequera, que tengan una linea de lanzamientos dirigidos a ciencia básica…   » ver todo el comentario
0 K 11
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
#5 Lo inteligente sería evitar esa supuesta guerra y las consecuencias nefastas que después propiciaron el cambio de rumbo de la humanidad. Pero para que eso ocurriera, habría que exiliar a los dirigentes actuales a un planeta de clase Y.
0 K 12

menéame