China se burla de Volkswagen: "Felicidades por tardar seis años en producir una tecnología obsoleta"

“¡Felicidades a Volkswagen por lograr producir en serie, en solo 6 años, una tecnología obsoleta, muy poco respetuosa con el medio ambiente y con escaso potencial de desarrollo!” Suena a burla y lo es. Lo llamativo es que esas declaraciones no son de un don nadie bajo el anonimato de la redes sociales, sino de uno de los más importantes fabricantes de China, Li Auto.
¿ competir de manera sana con un mercado interno de 1400 millones de personas con derechos laborales por los suelos en comparación a tus 8 horas diarias?
¿ Como se hace eso?
Pero no te voy a contar mi vida
Ya las zonas rurales y toda la emigración que hay a las ciudades, es otra historia completamente distinta.
Que sí que ha mejorado de una barbaridad en dos décadas, pero sigue siendo una competencia desleal abrumadora y un mercado interno tan bestial que hace imposible competir
El volumen baja el precio , aumenta competitividad e industrializa el producto.
Por eso en todo sector que entren nos va a violar en Europa por muy buena calidad que sea el producto.
Empezad a amar un poco más lo “made in EU”… porque estamos jodidos sin eso
Véase Musk