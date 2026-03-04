edición general
China se burla de Volkswagen: "Felicidades por tardar seis años en producir una tecnología obsoleta"

China se burla de Volkswagen: "Felicidades por tardar seis años en producir una tecnología obsoleta"

“¡Felicidades a Volkswagen por lograr producir en serie, en solo 6 años, una tecnología obsoleta, muy poco respetuosa con el medio ambiente y con escaso potencial de desarrollo!” Suena a burla y lo es. Lo llamativo es que esas declaraciones no son de un don nadie bajo el anonimato de la redes sociales, sino de uno de los más importantes fabricantes de China, Li Auto.

The_Ignorator #3 The_Ignorator
Este meme no ha quedado obsoleto  media
#1 Perrota
Vaya fusilamiento de articulo. Hasta el titular han copiado.

forococheselectricos.com/noticias/chinos-rien-anuncio-volkswagen-exten
Supercinexin #11 Supercinexin
#1 La verdad es que a saber quién ha fusilado a quién y de dónde viene el artículo original. Posiblemente de un menda freelance que lo escribe y luego lo usan todos. Con éstos periodiquillos de internet, ya se sabe.
joffer #9 joffer
Voy a votar erronea. No es China si no una empresa incluso poco conocida en occidente de China.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
¿Y acaso dicen alguna mentira? A ver si de una puta ver Europa se pone las pilas (nunca mejor dicho) y dejamos de ser unos pagafantas de los americanos y competimos de manera sana con China.
Don_Pixote #5 Don_Pixote *
#2
¿ competir de manera sana con un mercado interno de 1400 millones de personas con derechos laborales por los suelos en comparación a tus 8 horas diarias?


¿ Como se hace eso?
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
#5 Qué equivocado estás con el mercado laboral chino. Claro que hay diferencias, pero menos de lo que te imaginas.
Don_Pixote #7 Don_Pixote
#6 hombre pues igual se algo :roll:
Pero no te voy a contar mi vida
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#7 No te digo que no. Pero cada vez la diferencia y la forma de vida en las grande ciudades de China acerca más la sociedad al estilo de vida europeo. Evidentemente hay grandes diferencias, pero cada vez...menos.

Ya las zonas rurales y toda la emigración que hay a las ciudades, es otra historia completamente distinta.
Don_Pixote #10 Don_Pixote
#8 Que no es el único problema
Que sí que ha mejorado de una barbaridad en dos décadas, pero sigue siendo una competencia desleal abrumadora y un mercado interno tan bestial que hace imposible competir

El volumen baja el precio , aumenta competitividad e industrializa el producto.
Por eso en todo sector que entren nos va a violar en Europa por muy buena calidad que sea el producto.

Empezad a amar un poco más lo “made in EU”… porque estamos jodidos sin eso
Don_Pixote #4 Don_Pixote
La arrogancia nunca ha funcionado muy bien

Véase Musk
