La chica del cigarrillo y símbolo de la revolución iraní: «He vivido amenazada desde los 17 años»

La imagen ha dado la vuelta al mundo: una joven encendiendo un cigarrillo con la foto del Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei. Pero detrás de ese gesto viral que muchos tacharon de montaje o de inteligencia artificial, se esconde una historia real y dolorosa. «La chica del cigarrillo» es en realidad una joven de 23 años exiliada en Canadá, alguien que pasó de educarse en las estrictas enseñanzas del Corán a declararse agnóstica y «feminista radical». Su valentía ha traspasado fronteras, llegando incluso a su escritora favorita, J.K. Rowling...