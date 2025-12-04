César Gimeno, ingeniero industrial: "El 44% de las instalaciones de paneles solares para autoconsumo no pueden verter excedentes. Esto es lo primero que hay que cambiar y es urgente"

Casi la mitad de las instalaciones no puede verter a la red la energía solar que producen de más. Un bloqueo regulatorio que el ingeniero industrial, César Gimeno, califica de "insostenible". Se trata del marco regulatorio del autoconsumo fotovoltaico en España, que impide verter excedentes con normalidad, frenando la expansión del autoconsumo industrial. El 44% de las instalaciones de autoconsumo son sin excedentes". "En Europa, el peso de la generación distribuida respecto al total está por encima del 40%, en España no llegamos al 20%.