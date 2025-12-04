edición general
2 meneos
1 clics
César Gimeno, ingeniero industrial: "El 44% de las instalaciones de paneles solares para autoconsumo no pueden verter excedentes. Esto es lo primero que hay que cambiar y es urgente"

César Gimeno, ingeniero industrial: "El 44% de las instalaciones de paneles solares para autoconsumo no pueden verter excedentes. Esto es lo primero que hay que cambiar y es urgente"

Casi la mitad de las instalaciones no puede verter a la red la energía solar que producen de más. Un bloqueo regulatorio que el ingeniero industrial, César Gimeno, califica de "insostenible". Se trata del marco regulatorio del autoconsumo fotovoltaico en España, que impide verter excedentes con normalidad, frenando la expansión del autoconsumo industrial. El 44% de las instalaciones de autoconsumo son sin excedentes". "En Europa, el peso de la generación distribuida respecto al total está por encima del 40%, en España no llegamos al 20%.

| etiquetas: césar gimeno , energía solar , autoconsumo , vertido excedentes
2 0 0 K 29 tecnología
1 comentarios
2 0 0 K 29 tecnología
Desideratum #1 Desideratum *
""Por otro lado, el CEO de Iasol también asegura que los sistemas de almacenamiento son imprescindibles para avanzar en la transición energética. Según su parecer, las baterías no solo permiten aprovechar mejor la energía solar generada, sino que se han convertido en “un componente estructural en un sistema eléctrico con alta penetración de renovables”.""

España, ese El Dorado o sueño húmedo de los neoliberatas del libre mercado para los pringados y la regulación "eficiente" para los oligopolios de los oligarcas.
0 K 17

menéame