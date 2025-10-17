edición general
Centenares de personas se concentran por el suicidio de la niña de Sevilla: "Se dan muchos casos"

"El colegio solía decir que la niña tenía problemas en casa, pero eso no era cierto. No le hicieron caso. Le decían a la madre que la vigilarían en el recreo, pero era mentira", ha afirmado una de las asistentes durante el acto. Algunos de los familiares, además de trasladar su apoyo a los padres, han lamentado que "los niños que atraviesan este tipo de situaciones sean los que tengan que abandonar los centros, y no los responsables". En un ambiente de gran emoción y tensión, varios vecinos han insistido en que el colegio "no sabe gestionar"

#1 doppel
es la punta del iceberg, solo salen a la luz los casos de los que se suicidad.



Los centros no saben gestionarlo, pero tampoco quieren...
4 K 59
satchafunkilus #8 satchafunkilus
#1 hay un protocolo anti acoso que se supone que se debe activar en estos casos y mandar un inspector.
1 K 15
#2 Hynkel
goo.gl/maps/qj4xQrSh3YsghsSj9?g_st=ac
goo.gl/maps/ZhNktBnbfaM2zGyA9?g_st=ac

Dos reseñas de hace un mes, no han sido a raíz del suicidio de la chica. Lo sabían y no hacían una mierda.

Veremos qué hace inspección ahora.
4 K 51
#12 XXguiriXX
#2 De locos. Algo muy disfuncional estuvo pasando en esa escuela.
0 K 12
#9 oscarcr80
Protocolo del colegio/instituto ante el acoso escolar:  media
1 K 20
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones *
Expulsión de los acosadores, perdida del curso, repetición del mismo en otro colegio y multón a los padres. Así se acaba con el acoso.
En casos como este, en los que se demuestre que la dirección del colegio y los profesores fueron negligentes, responsabilidades penales, expediente y expulsión de empleo y sueldo durante x años.
0 K 12
Olaz #4 Olaz
Los padres de los niños que le han hecho bullying deberían ir de cabeza a la cárcel, sin duda.
0 K 9
#6 Celsar
#4 son críos muy pequeños es difícil saberlo, he visto casos de ¿Este hijo de puta que escribe esto es mi hijo?
Estoy más con #5 sacar a los acosadores rápido a centros con más acosadores.
0 K 11
#7 Hynkel *
Edito, se duplicó el mensaje.
0 K 7
hazardum #5 hazardum
Deberian meter a todos los putos acosadores de mierda, en el mismo centro educativo, para que se acosen entre ellos, a ver que gracia les hace, y dejar a los alumnos que van a aprender en paz, y no siempre la misma mierda de mirar para otro lado, o que sea al que maltratan el que se tenga que ir.
0 K 7
Andreham #3 Andreham
Esa es otra.

Todo se está centrando en el colegio, toda la mierda le está cayendo al centro.

Pero... ¿qué sabemos de los que han causado el suicidio de la niña?
0 K 7
Supercinexin #10 Supercinexin
#3 Sabemos que son niños y que estaban igual que ella a cargo de adultos incompetentes que fallaron en su trabajo, ocasionando con su negligencia el suicidio de la pequeña.

Algo que en estos casos he hablado con mi mujer y estamos los dos plenamente de acuerdo es que, si ésto nos pasara a nosotros, todos nuestros esfuerzos irían dedicados exclusivamente a enchironar a los profesores a cargo y a la dirección del colegio, mandándolos a todos a juicio por lo penal y buscando el mejor abogado…   » ver todo el comentario
1 K 32

