Centenares de personas se concentran por el suicidio de la niña de Sevilla: "Se dan muchos casos"

"El colegio solía decir que la niña tenía problemas en casa, pero eso no era cierto. No le hicieron caso. Le decían a la madre que la vigilarían en el recreo, pero era mentira", ha afirmado una de las asistentes durante el acto. Algunos de los familiares, además de trasladar su apoyo a los padres, han lamentado que "los niños que atraviesan este tipo de situaciones sean los que tengan que abandonar los centros, y no los responsables". En un ambiente de gran emoción y tensión, varios vecinos han insistido en que el colegio "no sabe gestionar"
Los centros no saben gestionarlo, pero tampoco quieren...
goo.gl/maps/ZhNktBnbfaM2zGyA9?g_st=ac
Dos reseñas de hace un mes, no han sido a raíz del suicidio de la chica. Lo sabían y no hacían una mierda.
Veremos qué hace inspección ahora.
En casos como este, en los que se demuestre que la dirección del colegio y los profesores fueron negligentes, responsabilidades penales, expediente y expulsión de empleo y sueldo durante x años.
Estoy más con #5 sacar a los acosadores rápido a centros con más acosadores.
Todo se está centrando en el colegio, toda la mierda le está cayendo al centro.
Pero... ¿qué sabemos de los que han causado el suicidio de la niña?
Algo que en estos casos he hablado con mi mujer y estamos los dos plenamente de acuerdo es que, si ésto nos pasara a nosotros, todos nuestros esfuerzos irían dedicados exclusivamente a enchironar a los profesores a cargo y a la dirección del colegio, mandándolos a todos a juicio por lo penal y buscando el mejor abogado… » ver todo el comentario