Centenares de personas se concentran por el suicidio de la niña de Sevilla: "Se dan muchos casos"

"El colegio solía decir que la niña tenía problemas en casa, pero eso no era cierto. No le hicieron caso. Le decían a la madre que la vigilarían en el recreo, pero era mentira", ha afirmado una de las asistentes durante el acto. Algunos de los familiares, además de trasladar su apoyo a los padres, han lamentado que "los niños que atraviesan este tipo de situaciones sean los que tengan que abandonar los centros, y no los responsables". En un ambiente de gran emoción y tensión, varios vecinos han insistido en que el colegio "no sabe gestionar"