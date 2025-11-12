edición general
15 meneos
89 clics
Cayetano Rivera reaparece y vuelve a cometer una imprudencia al volante tras su accidente de coche

Cayetano Rivera reaparece y vuelve a cometer una imprudencia al volante tras su accidente de coche  

El torero ha reaparecido conduciendo, pero sin el cinturón de seguridad puesto, tal y como ha grabado 'Europa Press'.

| etiquetas: cayetano , accidente , sucesos
12 3 0 K 186 actualidad
7 comentarios
12 3 0 K 186 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... pese a que el citado medio recoge que ya había recorrido varios metros. Es justo al ver las cámaras de la prensa cuando, apresurado, ha subido la ventanilla y se ha puesto el cinturón.
2 K 52
Milmariposas #2 Milmariposas
Un Cayetano haciendo de Cayetano. No sé qué os sorprende...
3 K 48
Apotropeo #3 Apotropeo
¿ Para qué se va a poner el cinto si no había palmeras ?
2 K 40
Charles_Dexter_Ward #4 Charles_Dexter_Ward
PAREN LAS ROTATIVAS!!!
Esto no es Cultura, ni Historia.
0 K 20
Malinke #7 Malinke
#4 es famoseo, pero lo peor es cuando vemos que unos medios que ayer soltaban bulos contra partidos que no coinciden con el sistema, intentan invisibilizarlo.
Son hostias que nos dan a la gente de la calle y que mucha gente que las recibe ni se inmuta y parece agradecerles.
0 K 11
#5 bestiapeluda
Dejad que la ley de Darwin haga su trabajo, es cuestión de tiempo. Lástima q se llevará a algún inocente por delante
0 K 8
Olepoint #6 Olepoint
A ver, las multas son para el "chusmerio", si las multas fueran proporcionales a la riqueza de cada cual, verás como se acababan las tonterías. Por cierto, eso siempre ha sido parado por los mismos partidos, a los que votan muchos curritos "porque son los suyos". En algunos países europeos las multas son así.
0 K 7

menéame