·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5599
clics
Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en directo: La Abogacía muestra a la sala mensajes recortados por la UCO
4382
clics
Presentan en Moscú el primer robot antropomórfico ruso con IA y se desploma en el escenario
4665
clics
Por qué perdimos el hábito de dormir en dos turnos y cómo modificó nuestra percepción del tiempo
4446
clics
Discurso de Gabriel Rufián en el congreso. Hoy 12/11/2025
4018
clics
Críticas a la portada de 'El Mundo' sobre el fiscal general: "¿Dónde habéis hecho la encuesta, en la redacción?"
más votadas
426
Delegación de Gobierno aplica la Ley Mordaza contra un fotoperiodista que informó de un desahucio
303
El actor James Van Der Beek se ve obligado a subastar cosas de la serie 'Dawson Crece' para pagarse su tratamiento contra el cáncer
374
Detenido el guarda de un coto de caza por matar de un disparo un águila imperial ibérica en Toledo
348
¿Qué pasa si rechazas un desvío a la privada?
390
Las nuevas mentiras de Mazón en la comisión de las Corts: de los radares averiados a las 96 horas para enviar al Ejército
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
89
clics
Cayetano Rivera reaparece y vuelve a cometer una imprudencia al volante tras su accidente de coche
El torero ha reaparecido conduciendo, pero
sin el cinturón de seguridad
puesto, tal y como ha grabado 'Europa Press'.
|
etiquetas
:
cayetano
,
accidente
,
sucesos
12
3
0
K
186
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
3
0
K
186
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
... pese a que el citado medio recoge que ya había recorrido varios metros. Es justo al ver las cámaras de la prensa cuando, apresurado, ha subido la ventanilla y se ha puesto el cinturón.
2
K
52
#2
Milmariposas
Un Cayetano haciendo de Cayetano. No sé qué os sorprende...
3
K
48
#3
Apotropeo
¿ Para qué se va a poner el cinto si no había palmeras ?
2
K
40
#4
Charles_Dexter_Ward
PAREN LAS ROTATIVAS!!!
Esto no es Cultura, ni Historia.
0
K
20
#7
Malinke
#4
es famoseo, pero lo peor es cuando vemos que unos medios que ayer soltaban bulos contra partidos que no coinciden con el sistema, intentan invisibilizarlo.
Son hostias que nos dan a la gente de la calle y que mucha gente que las recibe ni se inmuta y parece agradecerles.
0
K
11
#5
bestiapeluda
Dejad que la ley de Darwin haga su trabajo, es cuestión de tiempo. Lástima q se llevará a algún inocente por delante
0
K
8
#6
Olepoint
A ver, las multas son para el "chusmerio", si las multas fueran proporcionales a la riqueza de cada cual, verás como se acababan las tonterías. Por cierto, eso siempre ha sido parado por los mismos partidos, a los que votan muchos curritos "porque son los suyos". En algunos países europeos las multas son así.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Esto no es Cultura, ni Historia.
Son hostias que nos dan a la gente de la calle y que mucha gente que las recibe ni se inmuta y parece agradecerles.