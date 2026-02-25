edición general
Cayetana Álvarez de Toledo, sobre Sánchez: "¿Tiene un problema de salud? Desclasifiquen su historial médico"

La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, le ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si tiene un problema de salud en su consulta en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. "Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico", ha dicho, en referencia a la desclasificación de los documentos secretos del 23-F que se produce este miércoles.

RanaPaca #3 RanaPaca
De nuevo copiando estrategia de Trump, como cuando pedía que publicaran el historial médico de Biden.. la verdad que no tienen ninguna idea original
19 K 226
lonnegan #14 lonnegan *
#3 De forma orquestada además. Hace 2 días Jiménez Losantos dijo que Sánchez tenía una enfermedad cardiovascular de la que se estaba tratando y ahora viene esta con la preguntita Si esto no estaba planeado vamos... Que puto asco. Verás lo que tardan las redes en llenarse de bulos hablando de la salud de Pedro Sánchez.
3 K 43
mund4y4 #24 mund4y4
#14 En redes tipo facebook, que es un pozo infecto, no veo otra cosa que no sea la salud de Sánchez, desde el lunes.
1 K 21
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#3 es que ni originales son… xD
0 K 20
Graffin #20 Graffin
#3 Venía a decir eso mismo. Copiando paso por paso las mierdas del pedófilo. Desde lo de Begoño, pasando por su forma de vestir, hasta esto ahora.
0 K 9
Topinky #1 Topinky
Con lo que le gusta a la derecha la privacidad en la salud…
10 K 115
angelitoMagno #12 angelitoMagno
Los historiales médicos o la correspondencia que reciba cada uno son privadas, no hay porqué enseñarlas.

Y ademas, ¿desclasifiquen? ¿Pero que dice esta? El historial médico de Pedro Sánchez será privado, no clasificado.
Son cosas distintas.
5 K 66
CheliO_oS #2 CheliO_oS
Con menos pescuezo también se traga...
4 K 56
makinavaja #21 makinavaja
#2 Es pescuezo aristocrático, envidioso!!!! :-D :-D :-D
1 K 18
CheliO_oS #23 CheliO_oS
#21 Normal que trate a todo el mundo con superioridad, los ve a todos por encima del hombro.
0 K 6
Dene #15 Dene
Que publique ella sus informes siquiatricos
3 K 53
mondoxibaro #4 mondoxibaro
La tontada del día....supongo que estará liado Tellado "pensando" la de mañana
5 K 50
Torrezzno #9 Torrezzno
Que tiene un problema de salud es obvio. Debe estar en los 60 kilos. Es todo pellejo. Pero que tontería es esa de "desclasificar" sus informes médicos
2 K 38
Asimismov #18 Asimismov *
A Cayetana Álvarez de Toledo hay que tratarla por su título de señora marquesa de Casa Fuerte, como hizo Pablo Iglesias, que le hizo perder los nervios y la compostura en el Congreso.
3 K 38
Aguarrás #7 Aguarrás
Los Peperonis, amiguitos de robo, el alcohol (MAR, borracho, trozo mierda) y la farlopa pretendiendo dar lecciones.
Lo que hay que leer... xD
2 K 33
Supercinexin #17 Supercinexin
"Desclasificar". La palabra de la semana de los fachas. Como si el historial médico se Sánchez estuviera "clasificado" o el juicio de Begoña fuera "información clasificada".

Y ésta es la "oposición" que hacen. Todo el día bulos, mentiras, exageraciones grotescas, pedir cosas que no existen, o que ya hizo Sánchez el año pasado mientras ellos votaban en contra....

Y ésta escoria son los que más votos tienen en CCAA y en las elecciones generales.

Te tienes que reír por no ponerte a llorar. Más de la mitad de los votantes españoles sólo vota por odio, cual partido de fútbol.
1 K 30
#5 Kuruñes3.0
Esta la cuellojirafa, dechado de salud genética, para andar señalando.
Por lo demás estas gilipolleces lo mejor es ignorarlas solemnemente.
2 K 29
#8 luckyy
La maldad que encierra la jodida inmigratnte esta!!!
1 K 22
angelitoMagno #13 angelitoMagno
El PP le tiene un miedo atroz a Pedro Sánchez, de ahí toda la campaña por desacreditarle o hacerle mierda. Saben que tiene mil veces mas carisma que Feijoo, y que eso podría hacerle perder otra vez las elecciones.

En fin. Lo mismo lo consiguen, Sánchez no se presenta a las próximas elecciones y el PP tiene que enfrentarse a un rival mas asequible como ... ¿Oscar Puente?
0 K 18
#25 jorgeesc
Y no debería Cayaletana hacer público el suyo por coherencia? Creo que media España se pregunta si lo suyo es natural o fruto de las pastís...
0 K 10
uyquefrio #22 uyquefrio
Pero que dice la colgada esta si los datos médicos en españa tienen uno de los niveles de protección más altos...
0 K 10
delcarglo #11 delcarglo
Vamos a pasarnos la LOPD por el forro del orto,
0 K 10
#19 pirat
Y esto es la "culta" del pp...
0 K 8
Amperobonus #6 Amperobonus *
¿Podemos pedir también su desclasifiación sanitaria? Ese cuello no es medio normal y puede que tenga una enfermedad degenerativa que le impida hacer sus funciones correctamente.


Seguro que lo que digo arriba lo tacharía de fascista
0 K 7
lonnegan #10 lonnegan
#6 o que sea un hombre xD
0 K 11

