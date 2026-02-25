Cayetana Álvarez de Toledo, sobre Sánchez: "¿Tiene un problema de salud? Desclasifiquen su historial médico"

La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, le ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si tiene un problema de salud en su consulta en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. "Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico", ha dicho, en referencia a la desclasificación de los documentos secretos del 23-F que se produce este miércoles.