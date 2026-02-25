Cayetana Álvarez de Toledo, sobre Sánchez: "¿Tiene un problema de salud? Desclasifiquen su historial médico"

La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, le ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si tiene un problema de salud en su consulta en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. "Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico", ha dicho, en referencia a la desclasificación de los documentos secretos del 23-F que se produce este miércoles.
| etiquetas: pp , psoe , cayetana , pedro sánchez
Y ademas, ¿desclasifiquen? ¿Pero que dice esta? El historial médico de Pedro Sánchez será privado, no clasificado.
Son cosas distintas.
Lo que hay que leer...
Y ésta es la "oposición" que hacen. Todo el día bulos, mentiras, exageraciones grotescas, pedir cosas que no existen, o que ya hizo Sánchez el año pasado mientras ellos votaban en contra....
Y ésta escoria son los que más votos tienen en CCAA y en las elecciones generales.
Te tienes que reír por no ponerte a llorar. Más de la mitad de los votantes españoles sólo vota por odio, cual partido de fútbol.
Por lo demás estas gilipolleces lo mejor es ignorarlas solemnemente.
En fin. Lo mismo lo consiguen, Sánchez no se presenta a las próximas elecciones y el PP tiene que enfrentarse a un rival mas asequible como ... ¿Oscar Puente?
Seguro que lo que digo arriba lo tacharía de fascista