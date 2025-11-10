Un caso de corrupción en el sector energético salpica al Gobierno y al entorno de Zelenski

Timur Mindich, amigo y socio del presidente, huye de Ucrania pocas horas antes de que su domicilio fuera registrado. La NABU y el SAPO han presentado pruebas de un posible fraude millonario en la empresa estatal de energía atómica Energoatom. Además de registrar las oficinas de Energoatom, han hecho lo mismo en el domicilio del ministro de Justicia, German Galushchenko, y de un amigo íntimo de Zelenski, el empresario Timur Mindich. Sigue en #1
"Mindich cruzó la frontera pocas horas antes de llevarse a cabo el registro, según avanzó el diario Ukrainska Pravda. Mindich es socio de Zelenski en Kvartal 95, la productora audiovisual con la que el presidente triunfó como actor y productor. El nombre de este empresario fue una de las razones que se barajaron en julio para explicar la propuesta exprés que presentó Zelenski en el Parlamento para modificar la autonomía de la NABU y el SAPO. Los partidos de la oposición Holos y… » ver todo el comentario
Y no juguemos al despiste fácil, estamos con Ucrania,cuyos máximos pagadores somos los europeos.
"La situación también tiene una recepción especialmente negativa entre la ciudadanía, según las encuestas, que considera que mientras el ciudadano de a pie sufre constantes penurias, hay gente en el poder que se lucra durante la guerra.
Son personas como Olga Fedechishena, funcionaria jubilada de un distrito de Kiev y que,… » ver todo el comentario
Y si. Aunque el principal hdp sea Putin buscando que los civiles ucranianos sufran frio en invierno, hay que ser del mismo grupo de hdp para aprovechar el terrorismo ruso para lucrarte.
