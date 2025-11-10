edición general
Un caso de corrupción en el sector energético salpica al Gobierno y al entorno de Zelenski

Timur Mindich, amigo y socio del presidente, huye de Ucrania pocas horas antes de que su domicilio fuera registrado. La NABU y el SAPO han presentado pruebas de un posible fraude millonario en la empresa estatal de energía atómica Energoatom. Además de registrar las oficinas de Energoatom, han hecho lo mismo en el domicilio del ministro de Justicia, German Galushchenko, y de un amigo íntimo de Zelenski, el empresario Timur Mindich. Sigue en #1

HeilHynkel #5 HeilHynkel
Vaya, un caso de corrupción en el país más corrupto de Europa. La casualidad.
Cantro #7 Cantro
#5 en el país más corrupto de Europa, esta amistad tan incómoda para el presidente hubiese decidido ponerse a limpiar una ventana por el lado de fuera
cocolisto #1 cocolisto
Sigue :
"Mindich cruzó la frontera pocas horas antes de llevarse a cabo el registro, según avanzó el diario Ukrainska Pravda. Mindich es socio de Zelenski en Kvartal 95, la productora audiovisual con la que el presidente triunfó como actor y productor. El nombre de este empresario fue una de las razones que se barajaron en julio para explicar la propuesta exprés que presentó Zelenski en el Parlamento para modificar la autonomía de la NABU y el SAPO. Los partidos de la oposición Holos y…   » ver todo el comentario
luiggi #6 luiggi
La independencia de poderes funciona mucho mejor de lo que yo esperaba en Ucrania. Impensable en Rusia de una redada así sin el beneplácito de Putin.
cocolisto #8 cocolisto *
#6 Algún general ruso está en Siberia barriendo nieve por corrupto.
Y no juguemos al despiste fácil, estamos con Ucrania,cuyos máximos pagadores somos los europeos.
"La situación también tiene una recepción especialmente negativa entre la ciudadanía, según las encuestas, que considera que mientras el ciudadano de a pie sufre constantes penurias, hay gente en el poder que se lucra durante la guerra.

Son personas como Olga Fedechishena, funcionaria jubilada de un distrito de Kiev y que,…   » ver todo el comentario
luiggi #11 luiggi
#8 Insisto ese general ruso ha perdido el favor de Putin. Sino evidentemente no estaría ahí.

Y si. Aunque el principal hdp sea Putin buscando que los civiles ucranianos sufran frio en invierno, hay que ser del mismo grupo de hdp para aprovechar el terrorismo ruso para lucrarte.
platypu #4 platypu
En Rusia ya habria cruzado alguna ventana. En Ucrania hay investigaciones y luego detenciones
#10 Tunguska08Chelyabinsk13
#4 Primero filtraciones, y salida del país... luego ya tal.
#9 Tunguska08Chelyabinsk13
Y nadie le ha avisado...
Enésimo_strike #15 Enésimo_strike
Es curioso, si no se investiga la corrupción, mal, si se investiga ¡peor!
g3_g3 #2 g3_g3
Insidias de envidiosos :troll:
suppiluliuma #16 suppiluliuma *
#14 Ucrania es una estado democrático, a diferencia de Rusia. De pleno derecho no lo es ninguno. Siempre hay mamoneo, y los peces gordos tienen una inmunidad que el resto no tenemos. Pero las democracias, por malas que sean siempre, son mejores que las dictaduras. Sí, ya sé que suspiras por el hombre fuerte que convertirá a España en Una, Grande y Libre, como tu chico Putin, pero eso es normal en alguien que en 2022 hacía predicciones de que los rusos iban a ocupar Odesa antes de las navidades.…   » ver todo el comentario
Spirito #17 Spirito
#16 xD xD xD

Ahora me queda claro que eres un bots propagandista con algoritmos especializados en mentir con descarado desprecio a la verdad más basica, un bots manipulador que, de tanto manipular, se le ve la patita.

Ahora la pregunta es ¿Quién te programa? ¿Quien paga para esas perlas tan burdas? :popcorn:
suppiluliuma #18 suppiluliuma *
#17 Ya veo que los vídeos de rusos atados a árboles grabados por los propios rusos o una notica del Kommersant sobre como la Madre Rusia va a prohibir impartir clases en ucraniano en Ucrania, son cosas de "bots propagandistas con algoritmos especializados en mentir". Déjame adivinar: lo sabes porque te lo ha dicho el canal de Telegram Heil Putin Superfash Fan Club Z.

En fin, una vez más eres incapaz de mostrar un mínimo de vergüenza cuando te pongo delante…   » ver todo el comentario
Spirito #19 Spirito
#18 Dile a tus amos que te programen mejor, más realista. xD
TripleXXX #3 TripleXXX
Esperemos al mermaresumen para entender la noticia :troll:
Spirito #12 Spirito *
Jajajaja

Pero si Zelensky y su piara de fascistas y psicópatas, valga la redundancia, son corrupción en estado puro.

P.d.: Esperando impaciente a Elenita y al resto de la camarilla yanquineja para leer sus muy preciadas y delirantes perlas capitalistas. :popcorn:
suppiluliuma #13 suppiluliuma *
#0 #12 Resumen de los comentarios de este envío: Zazis de MNM no logran ver la contradicción de que, según ellos, Ucrania sea un estado gobernado por nazis, y, al mismo tiempo, que la fiscalía puede investigar a allegados del presidente. Como tampoco son capaces de darse cuenta de que ningún fiscal en Rusia va a investigar a un allegado de Putin, porque nadie investiga a los amigos del Führer. :troll:
Spirito #14 Spirito *
#13 Dilo, dilo... y te quedas esponjao si eso: Ucrania es un Estado democrático y de pleno derecho.

P.d.: Lo de atar en las farolas a quien siquiera dude un poco, lo de prohibir el ruso a personas que lo tienen como lengua materna, lo de secuestrar a hombres para llevarlos al frente, lo de no reconocer caídos en combate para no pagar indemnización ni viudedad ni orfandad, lo de mentir obscenamente sobre la realidad... son chilladas.

Dilo, dilo... que para eso te dan tus gominolas en el Pentágono a través de Elenita (alias "la sargenta metálica yanquineja") xD
