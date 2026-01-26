·
Casi la mitad de las instalaciones de kebab contarían con “altos indicios” de prácticas de lavado de dinero para el crimen organizado [CAT]
Este patrón, que plantea interrogantes entre vecinos y comerciantes, no es exclusivo del país.
#13
Aquí huele más a bulo de ultraderecha que a kebab.
El que no se lo crea que eche un ojo al resto de "noticias" de este medio.
#13
ur_quan_master
*
Aquí huele más a bulo de ultraderecha que a kebab.
El que no se lo crea que eche un ojo al resto de "noticias" de este medio.
5
K
72
#15
FueraSionistasdeMeneame
#13
Pseudomedio de la linea editorial de Alliança sin noticias firmadas, ni ningún dato sobre quien está detrás. La "fuente" es una conocida periodista del fascismo francés.
4
K
65
#16
comadrejo
*
#13
Han reciclado el clásico del los bazares chino.
Me resulta extraño que contratarán al eficiente "Equipo Economico".
0
K
12
#20
Urasandi
#13
Curiosamente nadie firma el artículo.
0
K
11
#3
HangTheRich
Mira! Como los bancos
4
K
42
#1
cenutrios_unidos
¡Kebap aki no lavamos dinero!
2
K
36
#12
EsUnaPreguntaRetórica
#1
Ke mala baba de comentario.
0
K
11
#9
ctm2000j
ahora que sale el tema... hablamos de las tiendas de fundas de móvil en los centros comerciales? ...
4
K
31
#10
Verdaderofalso
#9
para seguir con las peluquerías sin gente
2
K
30
#14
minossabe
#10
O las pintauñas o despintauñas.
0
K
20
#11
Vamohacalmano
Plantea interrogantes dice jajajjajajajaja. Los kebab, las fruterías, las barberías...
1
K
27
#21
MADMax2
#11
en las barberías si veo gente.
Pero me da la sensación de que se cobra mucho en B
0
K
11
#4
oscarcr80
Pero hay gente que come en esos sitios?
1
K
20
#5
vilujo
#4
los mismos que compran fundas para los móviles en cierta cadena
2
K
25
#6
BastardWolf
Por lo menos hay algo que lavan
1
K
19
#2
Indiana.Collons
*
Hay más probabilidades de lavado de dinero que de lavado de manos por parte del cocinero cuando va al baño
3
K
17
#19
chewy
Yo una vez comí en uno, vaya lavada de colon que tuve después
0
K
8
#18
sliana
no miremos las tiendas de fundas de movil, no vaya a ser que las regenten españoles.
0
K
7
#8
CharlesBrowson
Hay que tener poco aprecio por tu integridad y nulo paladar para entrar y consumir eso.
0
K
7
#7
ElBeaver
*
Dudo mucho que los dueños de los kebabs sepan lo que significa la palabra "lavar".
0
K
7
#17
PeloPene
Son sus costumbres y hay que respetarlas
0
K
6
