Casi la mitad de las instalaciones de kebab contarían con “altos indicios” de prácticas de lavado de dinero para el crimen organizado [CAT]

Este patrón, que plantea interrogantes entre vecinos y comerciantes, no es exclusivo del país.

#13 Aquí huele más a bulo de ultraderecha que a kebab.

El que no se lo crea que eche un ojo al resto de "noticias" de este medio.
ur_quan_master
Aquí huele más a bulo de ultraderecha que a kebab.

El que no se lo crea que eche un ojo al resto de "noticias" de este medio.

FueraSionistasdeMeneame
#13 Pseudomedio de la linea editorial de Alliança sin noticias firmadas, ni ningún dato sobre quien está detrás. La "fuente" es una conocida periodista del fascismo francés.

comadrejo
#13 Han reciclado el clásico del los bazares chino.

Me resulta extraño que contratarán al eficiente "Equipo Economico". :troll: :troll: :troll:

Urasandi
#13 Curiosamente nadie firma el artículo.

#3 HangTheRich
Mira! Como los bancos

cenutrios_unidos
¡Kebap aki no lavamos dinero!

EsUnaPreguntaRetórica
#1 Ke mala baba de comentario.

#9 ctm2000j
ahora que sale el tema... hablamos de las tiendas de fundas de móvil en los centros comerciales? ...

Verdaderofalso
#9 para seguir con las peluquerías sin gente

#14 minossabe
#10 O las pintauñas o despintauñas.

#11 Vamohacalmano
Plantea interrogantes dice jajajjajajajaja. Los kebab, las fruterías, las barberías...

#21 MADMax2
#11 en las barberías si veo gente.
Pero me da la sensación de que se cobra mucho en B

#4 oscarcr80
Pero hay gente que come en esos sitios?

vilujo
#4 los mismos que compran fundas para los móviles en cierta cadena

BastardWolf
Por lo menos hay algo que lavan

#2 Indiana.Collons *
Hay más probabilidades de lavado de dinero que de lavado de manos por parte del cocinero cuando va al baño

chewy
Yo una vez comí en uno, vaya lavada de colon que tuve después

#18 sliana
no miremos las tiendas de fundas de movil, no vaya a ser que las regenten españoles.

CharlesBrowson
Hay que tener poco aprecio por tu integridad y nulo paladar para entrar y consumir eso.

ElBeaver
Dudo mucho que los dueños de los kebabs sepan lo que significa la palabra "lavar".

#17 PeloPene
Son sus costumbres y hay que respetarlas


