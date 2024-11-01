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La Casa Blanca responde a España que no necesita su ayuda para la guerra de Irán

La Casa Blanca responde a España que no necesita su ayuda para la guerra de Irán

La Casa Blanca ha respondido este lunes a España que no necesita su ayuda ni la de ningún otro país para la operación militar en Irán, después de que el Gobierno español ordenara el cierre de su espacio aéreo para los aviones estadounidenses que participen en la guerra. “Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están cumpliendo o superando todos sus objetivos en el marco de la Operación Furia Épica y no necesitan ayuda de España ni de nadie más”, ha declarado a EFE un funcionario de la Administración de Donald Trump.

| etiquetas: casa blanca , eeuu , españa , iran , trump , pedro sanchez , guerra
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7 comentarios
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#4 laruladelnorte
Po bueno,po fale,po malegro. ¬¬
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Uge1966 #1 Uge1966
Pues me da que tampoco se la habíamos ofrecido... creo... :shit:
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#2 Maikimaik
Genial. Que cierren entonces, que hace corriente.
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siempreesverano #5 siempreesverano
Todo bien
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#6 Nusku
Yanoteajunto!!!
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#3 Tiranoc
Perfecto porque tampoco se la íbamos a dar.
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#7 senafactual
Pues, sinceramente, no lo parece. En general les respondería con una españolada: estáis quedando en Irán como Cagancho en Almagro.
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menéame