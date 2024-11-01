La Casa Blanca asegura que el despliegue de tropas europeas "no afecta en absoluto al objetivo" de Trump "de adquirir Groenlandia"

El envío de tropas a Groenlandia comprometido por varios socios europeos de la OTAN no afecta "en absoluto" al objetivo del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con el control de la isla, afirmó este jueves la Casa Blanca. "No creo que la presencia de tropas en Europa influya en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni que afecte en absoluto a su objetivo de adquirir Groenlandia", explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.