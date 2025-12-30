Cartagena da un giro histórico y reemplaza los coches de caballos por vehículos eléctricos

La tracción animal dejó de operar de manera definitiva en la zona amurallada de Cartagena. El Decreto prohíbe los coches tirados por caballos en el Centro Histórico y autoriza su reemplazo por un sistema regulado de carrozas eléctricas. El cambio responde a una demanda sostenida de ciudadanos y visitantes y busca ordenar la actividad turística, proteger a los animales y regular la movilidad en un entorno de alta afluencia peatonal. El nuevo esquema autoriza 62 carrozas eléctricas, cifra que corresponde al censo de los antiguos coches.