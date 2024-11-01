edición general
Carolina Marín anuncia su adiós a las redes sociales: "He colapsado y va siendo hora de pensar en una misma"

La jugadora de bádminton ha anunciado su decisión de alejarse de las plataformas durante un tiempo a través de un vídeo en su cuenta oficial de Instagram.

#2 casicasi
Y nos lo dice por redes sociales...
Abrildel21 #5 Abrildel21 *
#2 Lógico. Cuando te vas de un sitio te despides en ese sitio.
MIrahigos #3 MIrahigos
Hacedle casito, por favor.
DaniTC #4 DaniTC *
#3 #_1 ¿A qué viene ese rencor?
Abrildel21 #6 Abrildel21
#3 Bueno, es campeona olímpica española de bádminton (Río 2016), tricampeona mundial (2014, 2015, 2018) y heptacampeona de Europa (2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023) y número uno del ranking mundial de la BWF.

Si quisiera casito haría justo lo contrario, hacer mutis por el foro.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
ya no las necesitas para darte a conocer, ya te han dado premios todos los poderes fácticos y empresaurios de este país a los que les importa una mierda el deporte y una mierda mucho más grande le importas tú y el bádminton. ahora vas a las teles a dar pena y que te hagan homenajes por tu recuperación cuando la cagaste con tu rodilla y blablablá. ya las redes sociales no las necesitas. ponte a hacer publi para marcas y a vivir toda tu vida de unos éxitos puntuales en unas competiciones deportivas que nadie sigue en Españita
