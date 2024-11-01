·
4
meneos
46
clics
Carolina Marín anuncia su adiós a las redes sociales: "He colapsado y va siendo hora de pensar en una misma"
La jugadora de bádminton ha anunciado su decisión de alejarse de las plataformas durante un tiempo a través de un vídeo en su cuenta oficial de Instagram.
etiquetas
deporte
redes sociales
3
1
2
28
actualidad
6 comentarios
actualidad
#2
casicasi
Y nos lo dice por redes sociales...
2
K
40
#5
Abrildel21
#2
Lógico. Cuando te vas de un sitio te despides en ese sitio.
2
K
33
#3
MIrahigos
Hacedle casito, por favor.
2
K
18
#4
DaniTC
#3
#_1
¿A qué viene ese rencor?
3
K
30
#6
Abrildel21
#3
Bueno, es campeona olímpica española de bádminton (Río 2016), tricampeona mundial (2014, 2015, 2018) y heptacampeona de Europa (2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023) y número uno del ranking mundial de la BWF.
Si quisiera casito haría justo lo contrario, hacer mutis por el foro.
1
K
30
#1
YSiguesLeyendo
ya no las necesitas para darte a conocer, ya te han dado premios todos los poderes fácticos y empresaurios de este país a los que les importa una mierda el deporte y una mierda mucho más grande le importas tú y el bádminton. ahora vas a las teles a dar pena y que te hagan homenajes por tu recuperación cuando la cagaste con tu rodilla y blablablá. ya las redes sociales no las necesitas. ponte a hacer publi para marcas y a vivir toda tu vida de unos éxitos puntuales en unas competiciones deportivas que nadie sigue en Españita
2
K
17
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
