Cárcel para los dueños de un desguace por contaminar el equivalente a 30.000 viajes de avión entre Madrid y Nueva York

El dueño y tres empleados de un desguace de Madrid han sido condenados a penas de hasta cuatro años de prisión por no tratar correctamente los gases fluorados del aire acondicionado de cientos de coches. Los jueces les atribuyen delitos contra el medio ambiente y hacen suya la estimación de la Fiscalía: solo durante cinco años, con sus malas prácticas, liberaron a la atmósfera casi 21.000 toneladas de CO₂. Es el equivalente a “30 200 viajes en avión entre Madrid y Nueva York” o a las emisiones anuales “de 3750 españoles”.