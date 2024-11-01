edición general
Cárcel para los dueños de un desguace por contaminar el equivalente a 30.000 viajes de avión entre Madrid y Nueva York

El dueño y tres empleados de un desguace de Madrid han sido condenados a penas de hasta cuatro años de prisión por no tratar correctamente los gases fluorados del aire acondicionado de cientos de coches. Los jueces les atribuyen delitos contra el medio ambiente y hacen suya la estimación de la Fiscalía: solo durante cinco años, con sus malas prácticas, liberaron a la atmósfera casi 21.000 toneladas de CO₂. Es el equivalente a “30 200 viajes en avión entre Madrid y Nueva York” o a las emisiones anuales “de 3750 españoles”.

4 comentarios
d5tas #1 d5tas
De los creadores de unidades de medida como campos de futbol, piscinas olimpicas y Cristianos Ronaldos ahora llega vuelo de Madrid a Nueva York como medida de contaminación.

#4 Chiapela
cárcel sin pisar la cárcel ...

Supercinexin #3 Supercinexin
A ver, a éstos les han pillado con eso, pero prácticamente todos los dueños de desguaces de España deberían estar en prisión por una cosa o por otra, jajajaj siempre lo mejor de cada casa.

arturios #2 arturios
CFC's o CO2 o que? es que del artículo no saco nada en claro :-S


