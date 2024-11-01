La cara más cruel de la sanidad de Ayuso: un millón de madrileños sin cita y el abandono del 84% de los niños en paliativos

Madrid se ha convertido en el escenario de una paradoja insoportable: es la región con el PIB más alto de España y, simultáneamente, el epicentro del deterioro de la sanidad pública. Hoy, esa realidad tiene una cifra que lo resume todo: un millón de madrileños en lista de espera. Y un dato que golpea aún más: el 84% de ayudas a paliativos pediátricos denegadas.