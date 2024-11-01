La cara más cruel de la sanidad de Ayuso: un millón de madrileños sin cita y el abandono del 84% de los niños en paliativos

Madrid se ha convertido en el escenario de una paradoja insoportable: es la región con el PIB más alto de España y, simultáneamente, el epicentro del deterioro de la sanidad pública. Hoy, esa realidad tiene una cifra que lo resume todo: un millón de madrileños en lista de espera. Y un dato que golpea aún más: el 84% de ayudas a paliativos pediátricos denegadas.
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Que verguenza me daría haber votado esta mierda.
No todos han votado Ayuso, ni todos los que han votado Ayuso han tenido la suerte de recibir una educación correcta, o de nacer en una familia que les inculque valores, o de nacer con 2 dedos de frente open el ambiente social adecuado.
Algunos seguramente son conscientes de lo que han hecho, muchos seguramente no
Y otros son víctimas del voto de otros ciudadanos, lo que es incluso peor.
Darle la culpa al pueblo, y no al dirigente, es como decir que las violan porque "visten como putas".
P.D: si, he exagerado un poco. Pero es para que se entienda sin problemas.
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