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La cara más cruel de la sanidad de Ayuso: un millón de madrileños sin cita y el abandono del 84% de los niños en paliativos

La cara más cruel de la sanidad de Ayuso: un millón de madrileños sin cita y el abandono del 84% de los niños en paliativos

Madrid se ha convertido en el escenario de una paradoja insoportable: es la región con el PIB más alto de España y, simultáneamente, el epicentro del deterioro de la sanidad pública. Hoy, esa realidad tiene una cifra que lo resume todo: un millón de madrileños en lista de espera. Y un dato que golpea aún más: el 84% de ayudas a paliativos pediátricos denegadas.

| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , sanidad , listas de espera , paliativos
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
#4 Bravok1 *
Es lo que los madrileños han querido, que les gobierne una asesina de ancianos, fan nº1 del máximo pedófilo genocida que dirige eeuu y fangirl del genocida asesino de niños Netanhitler.....a la psicopata tarada no le puede sudar más el coño los madrileños, los niños y su p* madre, a ella le importa que no condenen a su novio corrupto por robar a todos los madrileños en el peor momento de la pandemia.

Que verguenza me daría haber votado esta mierda.
4 K 49
eltercerhombre #11 eltercerhombre
#4 Que manía con lo de "disfruten lo vot!do". Se que no lo has dicho literalmente, pero permíteme que me tome la libertidad.

No todos han votado Ayuso, ni todos los que han votado Ayuso han tenido la suerte de recibir una educación correcta, o de nacer en una familia que les inculque valores, o de nacer con 2 dedos de frente open el ambiente social adecuado.

Algunos seguramente son conscientes de lo que han hecho, muchos seguramente no
Y otros son víctimas del voto de otros ciudadanos, lo que es incluso peor.

Darle la culpa al pueblo, y no al dirigente, es como decir que las violan porque "visten como putas".

P.D: si, he exagerado un poco. Pero es para que se entienda sin problemas.
1 K 18
#12 Bravok1 *
#11 Tómate lo que quieras que no vas a restar un ápice de verdad a nada de lo que he escrito.
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#14 fremen11
#12 Disculpa, soy de Madriz y yo no he votado a semejante engrendo del infierno. Y cuando digas que han sido los madrileños los que hemos querido a esta HDLGP, por favor matiza y di que la han elegido la mayoría de los que fueron a votar.....
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Thornton #2 Thornton *
¿Y a quién le importa? Lo importante es que tenemos el Zendal (vacío), libertaz para tomar cañas (si puedes pagarlas) y puedes salir de marcha sin encontrate a tu ex :troll:
1 K 31
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
#2 ¡Y la Fórmula 1!
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elGude #5 elGude
Luego, cuando se habla de eutanasia, la derecha sale con el tema de que hay que mejorar cuidados paliativos (una cosa no quita a la otra) pero la derecha corta sistémicamente estos derechos.
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EvilPreacher #3 EvilPreacher
Pero ¡vamos a ver! Esos niños ¿se va a morir igual, sí o no?
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rogerius #9 rogerius *
#3 Pos claro… pero en vez de morir abandonados en una residencia de la CAM morirán abandonados por la CAM pero jóvenes y guapos. Todo son ventajas. :-|
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cocolisto #15 cocolisto
Total,se van a morir igual :-/
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SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
Su estrategia es clara. Tener a todos los ciudadanos de la CM en la mierda y echarle la culpa al Gobierno. A ver que hace cuando el gobierno sea del PP. Va a estar gracioso.
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Imag0 #16 Imag0
Las próximas autonómicas mayoría absoluta para la lideresa.
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sotillo #1 sotillo
Que cosas
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daTO #6 daTO
Es lo que pasa cuando votas a liberales y eres un currela, hay que ser gilipollas,
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Lamantua #13 Lamantua *
Gobierna el facherio porque la mayoría de votantes es facha. Les importa una mierda la sanidad pública.
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menéame