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Madrid preparará sus hospitales para el Papa y los peregrinos durante la visita de León XIV

Madrid preparará sus hospitales para el Papa y los peregrinos durante la visita de León XIV

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado que habrá “hospitales preparados para el Papa” y para los peregrinos durante la visita de León XIV a la capital española. El Pontífice viajará a España entre el 6 y el 12 de junio, la primera visita que recibe el país del máximo representante de la Santa Sede desde Benedicto XVI en 2011.

| etiquetas: hospitales , papa
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11 comentarios
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angelitoMagno #10 angelitoMagno
La sanidad pública es un servicio universal en España, no veo el problema.
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Andreham #6 Andreham
Para los ciudadanos madrileños no.

Para los cristofascistas sí.
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devilinside #8 devilinside
#6 No te quejes, siempre nos quedará Quirón
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ahotsa #1 ahotsa
Qué cachondos los de El Mundo Today. ¿O no?...

¿Se puede ser más pagafantas? Con cariño a la buena gente de la comunidad de Madrid.
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skaworld #3 skaworld *
Entiendo que el protocolo para el trato a esos peregrinos cubrirá hasta 7.291 hospitalizaciones, que ahora en el Zendal hay sitio
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javibaz #2 javibaz
Para esto si hay dinero.
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#4 hipernes
Zendaleon XIV
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Kantinero #11 Kantinero
Esto como es, el Papá viene a bendecir el circuito de F1?
Zendal. ? .. {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}

Esto huele a Quiron que apesta
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c0re #5 c0re
Los españoles primero.
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DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Que poca fe tienen en dios no?
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Rixx #9 Rixx
Preparados para recibir al vendehumos máximo y sus frikis xD
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menéame