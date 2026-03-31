Madrid preparará sus hospitales para el Papa y los peregrinos durante la visita de León XIV

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado que habrá “hospitales preparados para el Papa” y para los peregrinos durante la visita de León XIV a la capital española. El Pontífice viajará a España entre el 6 y el 12 de junio, la primera visita que recibe el país del máximo representante de la Santa Sede desde Benedicto XVI en 2011.