Candidato de Vox a la Junta de Andalucía: “deberían usar las bases de Rota y Morón porque EEUU es aliado”

Acaba de ser elegido el candidato de Vox a la Junta de Andalucía por la dirección de Abascal . “De Moreno Bonilla no nos fiamos porque ya incumplió los acuerdos” "Hay una campaña de querer dañar a Vox."
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Arriba España! y más arriba Francia!
La mía es: un amigo mío nunca me meterá en un marrón por actuar como un imbécil. Si… » ver todo el comentario
Si ese Sr. de Vox piensa eso realmente que se vaya a vivir cerca de unas de esas bases, a ver si sigue opinando igual.
Qué usen tú pu+a casa.
se explican perfectamente las declaraciones