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Candidato de Vox a la Junta de Andalucía: “deberían usar las bases de Rota y Morón porque EEUU es aliado”

Candidato de Vox a la Junta de Andalucía: “deberían usar las bases de Rota y Morón porque EEUU es aliado”

Acaba de ser elegido el candidato de Vox a la Junta de Andalucía por la dirección de Abascal . “De Moreno Bonilla no nos fiamos porque ya incumplió los acuerdos” "Hay una campaña de querer dañar a Vox."

| etiquetas: manuel gavira , vox , candidato , elecciones andalucía
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20 comentarios
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Comentarios destacados:    
HeilHynkel #2 HeilHynkel
El candidato en cuestión, con Trump en Mar-a-Lago buscando la bola de golf.  media
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devilinside #10 devilinside
#2 Yo apostaría más porque estaba buscando la pastilla de jabón
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#1 Suleiman
Y este es el nivel...
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Findeton #6 Findeton *
#1 Desde un punto de vista liberal, Sánchez tiene razón al oponerse a la guerra. Y Vox se está comportando de forma colectivista aquí (como en muchos otros casos).
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#14 Leon_Bocanegra
#6 quieres decir que desde un punto de vista liberal es razonable oponerse a la guerra?
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Findeton #15 Findeton
#14 Por supuesto, lo cual no es nuevo y ya lo he dicho varias veces anteriormente. Esta es una guerra entre estados/mafias, recordemos, y toda guerra es inmoral.
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#16 Leon_Bocanegra
#15 entonces Milei no está siendo razonable? O es que Milei no actúa como un liberal?
1 K 20
MiguelDeUnamano #17 MiguelDeUnamano
#6 No, oponerse a la guerra es una cuestión de decencia, no de "liberales", y apoyar el uso de las bases lo es de vendepatrias.
2 K 43
Findeton #20 Findeton
#17 Es una cuestión de moralidad y por eso los liberales, cuya ideología se basa en la moral, estamos en contra de la guerra.
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luspagnolu #5 luspagnolu *
VOX es el caballo de Troya de Estados Unidos en Europa.
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devilinside #11 devilinside
#5 El caballo es un animal demasiado noble. Son más bien el burro de Troya
3 K 51
yende #12 yende
Joder, este si que es PATRIOTA.

Arriba España! y más arriba Francia! :troll:
2 K 39
DocendoDiscimus #8 DocendoDiscimus
Esta es la lógica de este señor, por lo visto: Pepito es mi amigo de infancia. Hasta ahora no me había dado cuenta, pero recientemente he descubierto que pepito es un psicópata que lleva tiempo alimentando sus ganas de asesinar. Ayer mismo cometió un asesinato. Como Pepito es mi amigo, debo ayudarle a encubrir el asesinato, y prestarle mi coche para llevar el cadáver a algún lugar dónde poder esconderlo.

La mía es: un amigo mío nunca me meterá en un marrón por actuar como un imbécil. Si…   » ver todo el comentario
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Nube_Gris #9 Nube_Gris
Yo vivo a 14km de una de esas bases. En caso de que el conflicto escale y vaya a más corro el riesgo de ser víctima de daños colaterales si el país con el que EE.UU. está en garra la considera un objetivo.

Si ese Sr. de Vox piensa eso realmente que se vaya a vivir cerca de unas de esas bases, a ver si sigue opinando igual.
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notengonizorra #7 notengonizorra
y decían que me pasaba de la raya cuando llamaba a ppv0x genocidas y a sus votantes cómplices de genocidio
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Bapho #19 Bapho
Marionetas y traidores.
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YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
seguro que a alguien le sobra algún misil que accidentalmente explote justo en la cabezota de este ser de luz, a que sí?
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XtrMnIO #18 XtrMnIO *
Cipayo traidor.

Qué usen tú pu+a casa.
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#13 marcotolo
lo mejor es el video del sujeto,
se explican perfectamente las declaraciones xD
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#4 pirat
Huir hacia adelante
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menéame