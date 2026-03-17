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El candidato de un pueblo de Soria que será alcalde con un único voto: el suyo

El candidato de un pueblo de Soria que será alcalde con un único voto: el suyo

El pueblo de Benamira, en Soria, solo cuenta con tres personas con derecho a voto. Dos de ellas, debido a su avanzada edad, han preferido abstenerse. Del Amo llegó a Benamira tras muchos años pasando allí los fines de semana. Este era el pueblo de sus abuelos, donde nació su padre y "había cierto arraigo". Cuenta que se empadronó "por ayudar al pueblo" hace ya más de 17 años, y que cuando llegó eran 11 los empadronados allí: ahora solo quedan tres.

| etiquetas: soria , candidato , pueblo , alcalde , único
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7 comentarios
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Connect #1 Connect
Pues entonces no es un alcalde, sino un buen samaritano. Si no se presenta él, el Ayuntamiento queda en manos de una gestora de a saber donde.
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#2 Tiranoc
El Amo del pueblo, espero que tenga algún queso protocolario por si recibe alguna visita de interés.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
Ya le llaman Kim Jong Soria .. por llevarse el 100% de los votos. :roll:
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#4 fpove
#3 El autentico kim jong saca mas del 100%, este es un aficionado.
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elTieso #6 elTieso
Bonito pueblo, crucé este verano en bici desde Guadalajara, uno de esos rincones auténticamente castellanos. Me alegro que tenga alcalde, es un sacrificio para él y un gran beneficio para el lugar. Mucho ánimo.
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buronix #7 buronix
Esto con Franco pasaba.
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#5 El_Almondigas
Grande Nano!!
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menéame