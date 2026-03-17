El candidato de un pueblo de Soria que será alcalde con un único voto: el suyo

El pueblo de Benamira, en Soria, solo cuenta con tres personas con derecho a voto. Dos de ellas, debido a su avanzada edad, han preferido abstenerse. Del Amo llegó a Benamira tras muchos años pasando allí los fines de semana. Este era el pueblo de sus abuelos, donde nació su padre y "había cierto arraigo". Cuenta que se empadronó "por ayudar al pueblo" hace ya más de 17 años, y que cuando llegó eran 11 los empadronados allí: ahora solo quedan tres.