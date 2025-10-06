El canciller Friedrich Merz amenaza con retirar a Alemania de Eurovisión si Israel es expulsado: "Es un escándalo"

Al ser preguntado sobre si Alemania debería renunciar voluntariamente a participar en el espectáculo que tendrá lugar en la capital austríaca, Viena, en mayo de 2026, el canciller ha señalado que "lo apoyaría". "Creo que es un escándalo que se esté discutiendo siquiera. Israel tiene que estar allí", ha agregado en una entrevista concedida a la cadena estatal ARD.
| etiquetas: alemania , israel , eurovision , retirada , expulsión
Por cierto, el canciller ha tenido la delicadeza de preguntar a sus conciudadanos a ver qué opinan del tema? igual se lleva una sorpresa
pero bueno, igual me llevo una sorpresa.
Al menos España aún sigue manteniendo el español/castellano y se perdió una gran oportunidad llevando un tema en gallego
Me sigue pareciendo fascinante el talento y la capacidad de Israel para enmierdar todo lo que toca.
Y si tenemos el mismo común denominador causante de problemas, ya sea en festivales, competiciones deportivas o lo que sea, la solución lógica es eliminar ese generador de problemas de nuestras vidas y que se busque la vida con sus vecinos.
Ah, no, que tampoco lo tragan.
Es un escándalo, pero no por los motivos que este payaso cree.
Aunque creo que a Suiza está vez tampoco le interesa la consulta.
Lo de los alemanes y sus mirar para otro lado ante lo peor de la humanidad es ya un concepto histórico. Dan mas pena que asco.
Todo tiene sentido ahora, ¿no?