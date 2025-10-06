edición general
14 meneos
20 clics
El canciller Friedrich Merz amenaza con retirar a Alemania de Eurovisión si Israel es expulsado: "Es un escándalo"

El canciller Friedrich Merz amenaza con retirar a Alemania de Eurovisión si Israel es expulsado: "Es un escándalo"

Al ser preguntado sobre si Alemania debería renunciar voluntariamente a participar en el espectáculo que tendrá lugar en la capital austríaca, Viena, en mayo de 2026, el canciller ha señalado que "lo apoyaría". "Creo que es un escándalo que se esté discutiendo siquiera. Israel tiene que estar allí", ha agregado en una entrevista concedida a la cadena estatal ARD.

| etiquetas: alemania , israel , eurovision , retirada , expulsión
12 2 0 K 149 actualidad
23 comentarios
12 2 0 K 149 actualidad
Comentarios destacados:        
themarquesito #3 themarquesito
Alemania, de una manera o de otra, es un país que siempre se las arregla para escoger el lado incorrecto de la historia
15 K 178
clinteastwood #7 clinteastwood
#3 Los alemanes son alemanes, con o sin Hitler.
1 K 29
SMaSeR #15 SMaSeR
#3 Mientras escojan y no me obliguen a escoger a mi vía panzerkampfwagen, todo correcto.
2 K 20
#16 levante
#3 No hay nada que les guste más que un buen genocidio por la mañana :troll:
0 K 10
#1 ombresaco
y el problema es...¿?
5 K 64
Dene #5 Dene
Si Alemania no participa tampoco se va a perder mucho ....
Por cierto, el canciller ha tenido la delicadeza de preguntar a sus conciudadanos a ver qué opinan del tema? igual se lleva una sorpresa
4 K 58
Sandman #21 Sandman
#5 Desde que el St. Pauli y seguidores, culmen del izquierdismo alemán, se pusieron de perfil con el bombardeo de hospitales, colegios y campos de refugiados, ni sorpresas ni esperanzas en esa sociedad infecta.
0 K 13
Dene #22 Dene
#21 pues yo creo que en esto, la clase política alemana está muy muy alejada de la gente.. y diría que pasa con los partidos de izquierda y de derecha.... y la gran decepcion son los verdes ,que se han vuelto una panda de apesebraos...
pero bueno, igual me llevo una sorpresa.
0 K 12
DDJ #8 DDJ
Da igual, en sus inicios eurovisión era para presentar música, trajes y danzas de todos los pueblos de Europa y ahora apenas hay diferencia. La gran mayoría canta en inglés y son indistinguibles, si no es por el rótulo es imposible saber a qué país representan. Se va el alemán y no se pierde nada

Al menos España aún sigue manteniendo el español/castellano y se perdió una gran oportunidad llevando un tema en gallego
3 K 40
karakol #14 karakol
Si expulsar a Israel de una gilipollez como un festival de la canción es un escándalo habría que inventar una palabra nueva para definir las acciones de los sionistas en Gaza.

Me sigue pareciendo fascinante el talento y la capacidad de Israel para enmierdar todo lo que toca.
Y si tenemos el mismo común denominador causante de problemas, ya sea en festivales, competiciones deportivas o lo que sea, la solución lógica es eliminar ese generador de problemas de nuestras vidas y que se busque la vida con sus vecinos.

Ah, no, que tampoco lo tragan.
1 K 32
Cuñado #10 Cuñado
Firme candidato al win-win de la semana.
1 K 30
maxxcan #4 maxxcan
Pues más points para el resto :roll:
1 K 25
Andreham #2 Andreham
Israel TIENE que estar en EUROvisión.

Es un escándalo, pero no por los motivos que este payaso cree.
1 K 20
Moixa #19 Moixa *
#2 Es que de entrada Israel no está en Europa, no se sabe a santo de qué participan en nada europeo.
0 K 14
#23 Cntrl
#2 y ganarla
0 K 6
Aergon #6 Aergon
Vitaría irrelevante si no me atrajese tanto la idea.
0 K 12
Nitanmal #20 Nitanmal
Qur se monten su propia nazivision
0 K 10
#12 luckyy
Friedrich Merz es un nazi de los de toda la vida como sus antepasados que vivieron plácidamente con Hitler
0 K 9
aupaatu #11 aupaatu
Y en nombré de quien toma está decisión, porque en casos como el genocidio Sionista si tienes dudasorales lo suyo sería preguntar por las sanciones a los ciudadanos.
Aunque creo que a Suiza está vez tampoco le interesa la consulta.
0 K 8
oceanon3d #17 oceanon3d *
Tratar de analizar la cabeza cuadrada de este tipo con directrices de lógica me temo que es imposible ...

Lo de los alemanes y sus mirar para otro lado ante lo peor de la humanidad es ya un concepto histórico. Dan mas pena que asco.
0 K 7
#9 Cincocuatrotres
De dónde sacan a estos? Como hacen que está gente llegue hacia arriba?
0 K 7
#13 j-light
#9 Merz es un ex-BlackRock.

Todo tiene sentido ahora, ¿no?
4 K 57
#18 Cincocuatrotres
#13 si, un poco lo mismo que Macron que es Rotschild, pero así y todo... Será que nos creemos que en otros países hay más democracia, pero al final en todos es lo mismo?, domina el que posee los medios y nos cuenta milongas, pensaba que en Alemania eran más listos, pero les pasará lo mismo que a nosotros sus medios estarán dominados por el globalismo y eso pesa.
2 K 22

menéame