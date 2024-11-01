Cae el número de vegetarianos en España, que representan sólo el 1.5% de la población

El estudio revela que, en la actualidad, 4,6 millones de españoles siguen una dieta vegetal. De esos 4,6 millones de personas que siguen una dieta vegetal, 3,8 millones son flexitarianos (9,1%), mientras que 620.000 son vegetarianos (1,5%) y 200.000 son veganos (0,5%), que siguen perdiendo seguidores respecto a 2023, cuando se cifraban en 276.000 personas. La mayoría de las personas que siguen una dieta vegetal son mujeres. Según un estudio, el perfil del vegetariano español es: mujer soltera, catalana, con estudios y mayor riesgo de depresión.