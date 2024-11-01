Cada vez más trabajadores están utilizando la IA para algo: falsificar notas de gasto y ganar dinero con ellas

La inteligencia artificial se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para los departamentos de contabilidad de muchas empresas, y no precisamente por la automatización de tareas que les puede dejar sin trabajo. Ahora, la gran amenaza viene de una fuente inesperada: la facilidad con la que se pueden generar recibos de gastos falsos gracias a las habilidades para generar imágenes hiperrealistas con IA. La IA al servicio del fraude. Hasta hace poco, el fraude en gastos se concentraba en áreas ya conocidas: pequeñas trampas en tickets d
| etiquetas: ia , fraude , notas , gastos , falsificaciones
Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno
Y quien presenta el tiquet falso como nota de gasto está cargándose su anonimato.
Esta estafa podría pasar aquí por unos días, hasta que alguien con atención los documentos o entrara a su página del Servicio de Impuestos Internos, esto último la gente de contabilidad seguramente lo hace todos los días.