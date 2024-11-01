edición general
Cada vez más trabajadores están utilizando la IA para algo: falsificar notas de gasto y ganar dinero con ellas

La inteligencia artificial se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para los departamentos de contabilidad de muchas empresas, y no precisamente por la automatización de tareas que les puede dejar sin trabajo. Ahora, la gran amenaza viene de una fuente inesperada: la facilidad con la que se pueden generar recibos de gastos falsos gracias a las habilidades para generar imágenes hiperrealistas con IA. La IA al servicio del fraude. Hasta hace poco, el fraude en gastos se concentraba en áreas ya conocidas: pequeñas trampas en tickets d

14 comentarios
Comentarios destacados:    
Tarod
Joder jugarte un despido procedente por unos euros de más. Pues oye, ellos mismos…

sorrillo
#5 Creo que incluso es delito de falsedad documental, con penas de prisión.

PerritaPiloto
#5 #9 Falsedad en documento privado. De seis meses a dos años de cárcel.

cenutrios_unidos
#5 Y bien merecido lo tendrán.

themarquesito
#5 Te juegas el despido, además del tener antecedentes penales por un delito de estafa:
Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno

sorrillo
#7 El tiquet es anónimo desde el punto de vista del cliente pero identifica al establecimiento, si éste está obligado a usar verifactu a priori se puede verificar con ese ticket si se corresponde a una venta real.

Y quien presenta el tiquet falso como nota de gasto está cargándose su anonimato.

jm22381
Al final la solución será que los tickets lleven su numeración y estén conectados digitalmente en tiempo real con Hacienda y los departamentos de contabilidad puedan cotejarlos en esa base de datos para saber si es real.

cutty
#2 Buena suerte con eso, sobre todo para hacienda.

Aokromes
#2 #3 #7 en euskadi existe ticket bai, buena suerte para falsificarlos.  media

g3_g3
#2 Verifactu, a partir del 1 de enero de 2026 para las empresas y el 1 de julio de 2026 para los autónomos.

jm22381
#4 Pero es factura y aquí creo que hablan de tickets. Un ticket es anónimo si se paga en efectivo pero una factura siempre va a un NIF o CIF.

Robe7064
#2 Así en Chile desde hace unos 10 años con las facturas y unos 5 años con las boletas. Además, la mayoría lleva un código QR o algo muy parecido.

Esta estafa podría pasar aquí por unos días, hasta que alguien con atención los documentos o entrara a su página del Servicio de Impuestos Internos, esto último la gente de contabilidad seguramente lo hace todos los días.

HeilHynkel
Aquí, el que no corre, vuela. xD

Javi_Pina
Tambien se falsifican justificantes medicos para ausentarse del trabajo


