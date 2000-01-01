·
¿Por qué cada vez más jóvenes tienen menos sexo? Un estudio revela el papel de la exigencia en el amor y las apps de citas
Un estudio explica por qué crece la falta de sexo entre jóvenes solteros y cómo la exigencia y las apps de citas marcan sus relaciones.
jóvenes
sexo
apps
exigencias
ciencia
ciencia
#1
p3riko
pues cuando se casen ya ni sabran que es eso....
#8
tobruk1234
#1
Y son vascas menos
#14
R2dC
#8
Los vascos y vascas o follan con extranjeros, o entre ellos en el extranjero.
Con el clima que hay al norte de pancorbo y el precio de la vivienda, es la única solución razonable.
#2
berkut
Menos sexo respecto a qué tiempos? Dudo que ahora haya menos sexo que en los 80. Me refiero gratis, vamos, si es que hay algo gratis en esta vida.
Yo veo a los jóvenes muchísimo más activos sexualmente que en décadas anteriores.
#5
pablisako
#2
Los números son contundentes. En Estados Unidos, el porcentaje de hombres de entre dieciocho y veinticiatro años que declaraban no haber mantenido relaciones sexuales en el último año pasó del 19% en el año 2000 al 31% en 2018.
#9
berkut
#5
Bueno, yo hablaba de España
#13
EsUnaPreguntaRetórica
#2
Pues no sé dónde los ves, porque ahora casi ni salen de casa. Como para follar...
#15
berkut
#13
Pues hace unos días en la playa mismo. Había una jauría de adolescentes (ambos sexos) que andaban sueltos, sueltos.
#18
EsUnaPreguntaRetórica
#15
¿Y cómo era hace 30 años?
#3
Jaime131
¿Porque están en Menéame?
#4
Pepa56
Nos extinguimos
#6
pablisako
Además de lo que dice el estudio, se sale menos, se hacen más fiestas privadas en casa y hay que pasar el filtro de instagram.
www.lagaceta.com.ar/nota/1097748/mundo/francia-discotecas-cierran-porq
#7
encurtido
En mi opinión falta el principal motivo, que cada vez hay menos parejas estables entre los jóvenes o que esto se ha retrasado hasta los 30tantos.
Hace 1 ó 2 generaciones (según el lugar) existía una "obligación" por tener pareja estable sobre los 20pocos, si no saltaban las alarmas. Con una mayoría de gente emparejada prácticamente desde adolescentes la tasa de gente activa sexualmente era también alta.
Pero con parejas esporádicas pues hay gente que queda fuera, hace 50 años alguien "del montón" tenía sexo porque por eliminación se había convertido en la pareja de alguien a los 23 años. Ahora vive fuera de mercado, ya nadie lo "necesita" de pareja hasta dentro una década por lo menos.
#10
pirat
Por exceso de exigencia instagramera.
#11
Chinchorro
La adicción al porno tampoco ayuda. Tengo un amigo en tratamiento y ya va para dos años sin poder mantener relaciones sexuales, lo está pasando muy, muy mal.
#12
pirat
Por exceso de exigencia instagramera.
Las redes, como el pp, destrozan todo lo que tocan...
#16
IkkiFenix
Hay que invertir más en robots sexuales
#17
borteixo
Ahora en las tele ya no salen las mamachicho y eso marca mucho.
