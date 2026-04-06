BYD arrasa con su primer SUV familiar que se carga en 5 minutos y muestra el camino para Europa

Los primeros meses del año en BYD han estado marcados por el descenso en sus ventas y por la caída de sus beneficios en China. Sin embargo, este frenazo en su mercado local puede ser temporal, sobre todo viendo lo bien que le está yendo con el que será uno de los primeros modelos en incorporar la segunda generación de su batería Blade y su nueva tecnología de carga ultrarrápida. El BYD Song Ultra EV, presentado este año y cuyas fases de preventa y venta arrancaron hace apenas unas semanas, está siendo todo un éxito comercial. Ya no solo la mar