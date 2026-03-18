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Un buque petrolero ruso con 730.000 barriles de crudo navega hacia Cuba

Un buque petrolero ruso con 730.000 barriles de crudo navega hacia Cuba

Un petrolero con más de 700.000 barriles de crudo ruso se dirige hacia Cuba intentando aliviar la peor crisis energética que ha sufrido la isla en décadas, según informa Bloomberg. El buque Anatoly Kolodkin ha zarpado del puerto ruso de Primorsk con destino al puerto comercial de Matanzas, cargado con 730.000 barriles de petróleo de los Urales, según datos de la empresa de inteligencia marítima Kpler Ltd. La llegada del cargamento supondría la primera entrega importante de combustible a la isla en tres meses.

| etiquetas: cuba , petróleo , rusia , petrolero
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10 comentarios
11 3 1 K 122 actualidad
pitercio #4 pitercio *
Si queda alguien en el futuro para juzgarnos nos verá como retrasados mentales. En lugar de poner en Cuba energía del Golfo de Méjico, lo llevamos en barco desde mitad de asia. La de Europa nos llega en barco desde América. Y no es tu abuela yendo al mercado de otro barrio a hacer la compra para ahorrarse dos pesetas, es que encima es pagando más por el producto.
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#6 Cincocuatrotres
Rusia siempre ha sido un socio fiel, dentro de lo posible, solo hay que ver lo que ha pasado con los salarios desde la caida de la URSS, sin el contrapeso los salarios se han desplomado, el capitalismo no tiene miedo a sublevaciones no hay amenazas, está todo bajo control, a los currelas no hace falta tenerlos contentos
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#1 Pitchford
Entiendo que ya está en marcha el permiso de Trump para comprar petróleo ruso. Lo de subir los aranceles al pais que suministre petróleo a Cuba supongo que a Rusia no le afectará nada..
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#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Otro medio que fabrica bulos: "después de que la administración Trump impusiera un bloqueo naval en el Caribe"
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#2 Sacapuntas
Pago en yuanes, por favor.
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#9 omega7767
#8 no hay huevos
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#7 omega7767
este petrolero acaba en manos de Trump
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ur_quan_master #8 ur_quan_master
#7 Trump está muy cerca de que le cuelguen por los pies los que mandan en su país.
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nemeame #10 nemeame
Jodete cerdito naranja :peineta: :peineta: :peineta:
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Spirito #3 Spirito
No estaría de más que fuese acompañado de un par de submarinos rusos.
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menéame