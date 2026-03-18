Un buque petrolero ruso con 730.000 barriles de crudo navega hacia Cuba

Un petrolero con más de 700.000 barriles de crudo ruso se dirige hacia Cuba intentando aliviar la peor crisis energética que ha sufrido la isla en décadas, según informa Bloomberg. El buque Anatoly Kolodkin ha zarpado del puerto ruso de Primorsk con destino al puerto comercial de Matanzas, cargado con 730.000 barriles de petróleo de los Urales, según datos de la empresa de inteligencia marítima Kpler Ltd. La llegada del cargamento supondría la primera entrega importante de combustible a la isla en tres meses.